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Мудрик: «Чуть-чуть не поверил, когда Де Дзерби позвонил»

Лучший игрок «Шахтера» в 2021 году вспомнил первый разговор с итальянским специалистом
Футбол Украинская Премьер-лига
19:17
Мудрик: «Чуть-чуть не поверил, когда Де Дзерби позвонил»
Михаил Мудрик / Фото - ФК Шахтер

Вингер «Шахтера» Михаил Мудрик рассказал о первом разговоре с главным тренером Роберто Де Дзерби. Также молодой футболист назвал аспекты игры, над которым будет работать в дальнейшем.

Если честно, я чуть-чуть не поверил, когда он позвонил. Было волнительно и интересно, понимал, что это новый вызов. Очень приятно, что Мистер решил меня набрать в первый же день. Помню, я как никогда слушал его и вникал, да и сейчас продолжаю это делать.

Рад, что мы общаемся и находим общий язык. Он сразу же мне сказал, что знает, как играю, и он здесь для того, чтобы полностью раскрыть мой потенциал. Также сказал, что полностью мне доверяет. Для меня многое значат такие слова Мистера – это чуть ли не главное, что я хотел услышать.

Я думаю, болельщики, которые внимательно смотрят футбол, видят, что, помимо техники и скорости, я очень много работаю над другими аспектами: командной игрой, действиями в отборе, также не менее важна позиционная игра с мячом и без мяча. Ну а над техникой и скоростью нужно и так постоянно продолжать работать.

Я очень недоволен своей скоростью и выносливостью – в первую очередь хотелось бы улучшить эти качества. Еще – игра головой, удары, найти больше взаимопонимания с партнерами на поле. Повторюсь: взаимопонимание – ключевое, помимо всего того, что хочешь и нужно развивать.

Напомним, Мудрик был признан лучшим игроком 2021 года в «Шахтере».

Источник: shakhtar.com Сергей Стаднюк
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Михаил Мудрик Шахтер Свердловск Роберто Де Дзерби

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