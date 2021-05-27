Мудрик: «Где-то Азербайджан нас больше переиграл тактически»

Михаил Мудрик / Фото: УАФ

Полузащитник молодежной сборной Украины Михаил Мудрик в интервью YouTube-каналу УАФ прокомментировал поражение от сборной Азербайджана (0:1) на старте турнира имени Валерия Лобановского.



Каким бы турнир не был, товарищеским или официальным – мы не можем проигрывать. Мы защищаем честь Украины и в каждом матче должны доказывать, что достойны находится в сборной. Должны побеждать в каждой игре, какого бы формата она не было. Во втором матче нужно только побеждать».