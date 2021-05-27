Мудрик сыграл в составе «Шахтера» впервые за девять с половиной месяцев
Мудрик: «Где-то Азербайджан нас больше переиграл тактически»
Футболист признался, что ему стыдно за поражение
12:10
Михаил Мудрик / Фото: УАФ
Полузащитник молодежной сборной Украины Михаил Мудрик в интервью YouTube-каналу УАФ прокомментировал поражение от сборной Азербайджана (0:1) на старте турнира имени Валерия Лобановского.
«Все хотели выиграть, старались выполнить установку тренера. Возможно, где-то Азербайджан нас больше переиграла тактически, лучше подготовились, поэтому мы и проиграли. Очень стыдно за этот результат.
Каким бы турнир не был, товарищеским или официальным – мы не можем проигрывать. Мы защищаем честь Украины и в каждом матче должны доказывать, что достойны находится в сборной. Должны побеждать в каждой игре, какого бы формата она не было. Во втором матче нужно только побеждать».
Напомним, ранее главный стренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань заявил, что был разочарован содержанием игры с Азербайджаном.
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