Лига конференций. «Шахтер» Караганды — «Колос». Видео трансляция
Мудрик: «Генк» очень серьезный соперник. Нужно выходить на поле с мыслями победить»
Хавбек «Шахтера» поделился ожиданиями от ответной игры
07:13
Фото: shakhtar.com
Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик поделился ожиданиями от матча с «Генком» в квалификации Лиги чемпионов.
«Если играть на результат, считаю, уже до начала матча можно проиграть. Потому что «Генк» очень серьезный соперник, такие клубы можно обыграть, только выходя с мыслью победить. Именно победить, а не ничья или удерживание результата.
Выходить выигрывать и показывать свой футбол».
Начало матча – в 21:00.
Онлайн трансляция «Шахтер» – «Генк».
Видео трансляция «Шахтер» – «Генк».
Комментарии 0