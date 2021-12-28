Мудрик: «Год или полтора назад попросил бы «Шахтер» отпустить меня в «Брентфорд»

Михаил Мудрик / фото - Шахтер

Полузащитник донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик прокомментировал предложение поступившее от «Брентфорда».

Но с приходом в клуб Дарио Срны и Роберто Де Дзерби все кардинально изменилось. Я не говорю, что меня кто-то гладит по голове, но я чувствую поддержку, понимаю требования тренера и не прекращаю работать над собой, чтобы максимально усовершенствовать качество своей игры.

Хочу поблагодарить «Бренфорд» за такое предложение. Попасть в АПЛ в возрасте 20 лет – это просто фантастика, но решение о моем переходе принимает только один человек – президент клуба. Сейчас же у меня долгосрочный контракт и все мои мысли связаны с «Шахтером».