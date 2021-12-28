Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Мудрик: «Год или полтора назад попросил бы «Шахтер» отпустить меня в «Брентфорд»

Хавбек «горняков» – об интересе со стороны клуба АПЛ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
20:21
Мудрик: «Год или полтора назад попросил бы «Шахтер» отпустить меня в «Брентфорд»
Михаил Мудрик / фото - Шахтер

Полузащитник донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик прокомментировал предложение поступившее от «Брентфорда».

«Я человек прямой и справедливый – меня так воспитали родители. Скажу честно, что если бы это предложение поступило год или полтора назад, когда в «Шахтере» работали португальские специалисты – я не задумался бы и секунды и попросил клуб отпустить меня. Попасть в 20 лет в АПЛ – это, конечно, очень круто.

Но с приходом в клуб Дарио Срны и Роберто Де Дзерби все кардинально изменилось. Я не говорю, что меня кто-то гладит по голове, но я чувствую поддержку, понимаю требования тренера и не прекращаю работать над собой, чтобы максимально усовершенствовать качество своей игры.

Хочу поблагодарить «Бренфорд» за такое предложение. Попасть в АПЛ в возрасте 20 лет – это просто фантастика, но решение о моем переходе принимает только один человек – президент клуба. Сейчас же у меня долгосрочный контракт и все мои мысли связаны с «Шахтером».

Напомним, «Шахтер» отказал на первое предложение клуба из АПЛ.

Источник: SportArena Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Михаил Мудрик Шахтер Донецк Брентфорд

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Трубин: «Хочется закрепиться в основном составе сборной Украины в следующем году»
Трубин: «Хочется закрепиться в основном составе сборной Украины в следующем году»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
21:34
Клуб АПЛ увеличил предложение по Мудрику
Клуб АПЛ увеличил предложение по Мудрику
Футбол Премьер-Лига (Англия)
17:59
«Шахтер» вернет двух футболистов, которых арендовала «Ворскла»
«Шахтер» вернет двух футболистов, которых арендовала «Ворскла»
Футбол Украинская Премьер-лига
14:45
Экс-футболист «Шахтера» станет спортивным директором российского клуба
Экс-футболист «Шахтера» станет спортивным директором российского клуба
Футбол В Европе
12:31
Президент «Днепра-1»: «Победой в Кубке UEFA «Шахтер» прославил Бразилию, а не Украину»
Президент «Днепра-1»: «Победой в Кубке UEFA «Шахтер» прославил Бразилию, а не Украину»
Футбол Украинская Премьер-лига
11:59
1
Белик рассказал, что нужно УПЛ, чтобы прогрессировать
Белик рассказал, что нужно УПЛ, чтобы прогрессировать
Футбол Украинская Премьер-лига
27 декабря 15:57

Новости: Футбол

Чемпионат Англии. «Лестер» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
LIVE Чемпионат Англии. «Лестер» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
Премьер-Лига (Англия)
22:07
Силва: «Ман Сити» должен выиграть ЛЧ»
Силва: «Ман Сити» должен выиграть ЛЧ»
Премьер-Лига (Англия)
21:58
Трубин: «Хочется закрепиться в основном составе сборной Украины в следующем году»
Трубин: «Хочется закрепиться в основном составе сборной Украины в следующем году»
Премьер-Лига (Англия)
21:34
Мбаппе: «100% закончу сезон в ПСЖ»
Мбаппе: «100% закончу сезон в ПСЖ»
Лига 1 (Франция)
20:59
Пандемия добралась до «Дженоа». Андрей Шевченко сдал положительный тест на COVID-19
Пандемия добралась до «Дженоа». Андрей Шевченко сдал положительный тест на COVID-19
Серия А (Италия)
20:43
Мудрик: «Год или полтора назад попросил бы «Шахтер» отпустить меня в «Брентфорд»
Мудрик: «Год или полтора назад попросил бы «Шахтер» отпустить меня в «Брентфорд»
Премьер-Лига (Англия)
20:21
Незасчитанный гол Кейна лишил «Тоттенхэм» победы над «Саутгемптоном»
Незасчитанный гол Кейна лишил «Тоттенхэм» победы над «Саутгемптоном»
Премьер-Лига (Англия)
19:55
«Вест Хэм» и без помощи Ярмоленко разнес «Уотфорд»
«Вест Хэм» и без помощи Ярмоленко разнес «Уотфорд»
Премьер-Лига (Англия)
19:28
Торрес – о переходе в «Барселону»: «Это шаг к моему дальнейшему росту как игрока и человека»
Торрес – о переходе в «Барселону»: «Это шаг к моему дальнейшему росту как игрока и человека»
Примерa (Испания)
18:52
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
10
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
44
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
26
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 22:57
11
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Бокс Профессиональный бокс
24 декабря 08:19
7
Украинец отказался боксировать с чемпионом мира, потому что побоялся, что его «сольют»
Украинец отказался боксировать с чемпионом мира, потому что побоялся, что его «сольют»
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 17:46
Все новости