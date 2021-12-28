Клуб АПЛ увеличил предложение по Мудрику
Мудрик: «Год или полтора назад попросил бы «Шахтер» отпустить меня в «Брентфорд»
Хавбек «горняков» – об интересе со стороны клуба АПЛ
20:21
Михаил Мудрик / фото - Шахтер
Полузащитник донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик прокомментировал предложение поступившее от «Брентфорда».
«Я человек прямой и справедливый – меня так воспитали родители. Скажу честно, что если бы это предложение поступило год или полтора назад, когда в «Шахтере» работали португальские специалисты – я не задумался бы и секунды и попросил клуб отпустить меня. Попасть в 20 лет в АПЛ – это, конечно, очень круто.
Но с приходом в клуб Дарио Срны и Роберто Де Дзерби все кардинально изменилось. Я не говорю, что меня кто-то гладит по голове, но я чувствую поддержку, понимаю требования тренера и не прекращаю работать над собой, чтобы максимально усовершенствовать качество своей игры.
Хочу поблагодарить «Бренфорд» за такое предложение. Попасть в АПЛ в возрасте 20 лет – это просто фантастика, но решение о моем переходе принимает только один человек – президент клуба. Сейчас же у меня долгосрочный контракт и все мои мысли связаны с «Шахтером».
Напомним, «Шахтер» отказал на первое предложение клуба из АПЛ.
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