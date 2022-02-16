Ахметов: «Серебряные медали больше идут конкурентам «Шахтера»
Мудрик: «Хочу добиваться с «Шахтером» максимальных результатов в Украине и за ее пределами»
Недавно продливший контракт футболист рассказал о дальнейших целях в команде
16 февраля 20:22
Михаил Мудрик / Фото - ФК Шахтер
Вингер «Шахтера» Михаил Мудрик высказался по поводу продления контракт с клубом до 2026 года.
Я очень рад продолжать играть за такой великий клуб, как «Шахтер». Эмоции только положительные, очень рад, что клуб мне доверяет и рассчитывает на меня.
Как удалось стать лучшим игроком «Шахтера» в году по версии болельщиков? В первую очередь за счет работы тренерского штаба, команды, болельщиков, родных, которые меня поддерживали. Ну а от меня исходило трудолюбие и характер.
Цели? Я не люблю загадывать на будущее, но цели перед собой ставлю всегда максимальные и хочу добиваться с «Шахтером» максимальных результатов как в Украине, так и за ее пределами.
Ранее директор «Шахтера» по футболу назвал Мудрика бриллиантом украинского футбола.
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