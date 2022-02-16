Мудрик: «Хочу добиваться с «Шахтером» максимальных результатов в Украине и за ее пределами»

Михаил Мудрик / Фото - ФК Шахтер

Вингер «Шахтера» Михаил Мудрик высказался по поводу продления контракт с клубом до 2026 года.

Как удалось стать лучшим игроком «Шахтера» в году по версии болельщиков? В первую очередь за счет работы тренерского штаба, команды, болельщиков, родных, которые меня поддерживали. Ну а от меня исходило трудолюбие и характер.

Цели? Я не люблю загадывать на будущее, но цели перед собой ставлю всегда максимальные и хочу добиваться с «Шахтером» максимальных результатов как в Украине, так и за ее пределами.