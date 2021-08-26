Мудрик: «Хотел выйти, отдать все силы и помочь команде добыть результат. К критике я уже привык»
Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик прокомментировал пресс-службе клуба дебют в еврокубках за команду в матче против «Монако» (2:2).
«Просто не описать эмоции. Ради таких эмоций стоит жить. Очень рад, что как-то помог команде достичь результата, который позволил «Шахтеру» пройти дальше.
Этот результат для всех болельщиков «Шахтера», для всех, кто за нас болел».
Как ты прокомментируешь забитый гол?
«Я просто видел, что отдал бы пас в той ситуации. Видел Алана Патрика под собой, я ему хотел отдать пас. Но видите, правильно сказали, – с божьей помощью так получилось, залетел в ворота».
Твой выход на замену.
«Я понимал, что это тяжелая игра и войти в нее очень тяжело. Я не боялся этой ответственности, хотел выйти, отдать все силы и помочь команде добыть результат.
Критика? Ее не получает тот, кто ничего не делает. Я уже привык. С самого начала было много, пусть критикуют, если людям так легче. Они наоборот меня делают лучше, дают задор, который помогает мне улучшать себя.
После этого матча хочу сказать – хорошо, что сложилась ситуация так, что «Шахтер» прошел в групповой этап».
Момент со Степаненко?
«Обычный игровой эпизод. Думал, он примет и будет меня искать впереди, а он принял и хотел мне немного в недодачу отдать».
В «Шахтере» много бразильцев. Ты кайфуешь в такой среде?
«Очень приятно. И бразильцы, и украинцы – все топового уровня. И с теми, и с другими приятно играть».
«Шахтер» будет в третьей корзине при жеребьевке.
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