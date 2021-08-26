Мудрик: «Хотел выйти, отдать все силы и помочь команде добыть результат. К критике я уже привык»

Фото: shakhtar.com

Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик прокомментировал пресс-службе клуба дебют в еврокубках за команду в матче против «Монако» (2:2).

Этот результат для всех болельщиков «Шахтера», для всех, кто за нас болел».

Как ты прокомментируешь забитый гол?

Твой выход на замену.

Критика? Ее не получает тот, кто ничего не делает. Я уже привык. С самого начала было много, пусть критикуют, если людям так легче. Они наоборот меня делают лучше, дают задор, который помогает мне улучшать себя.

После этого матча хочу сказать – хорошо, что сложилась ситуация так, что «Шахтер» прошел в групповой этап».