Мудрик: «Шахтер» догнал «Динамо»? Мы же обогнали их!»
Мудрик: «Мой кумир – Криштиану Роналду»
Михаил считает португальца примером
Михаил Мудрик и Криштиану Роналду
Форвард донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик в интервью YouTube-каналу Football Hub
рассказал, что его кумир – это португалец Криштиану Роналду.
«Мой кумир – Криштиану Роналду. Он пример того, как нужно идти к своим целям, как нужно работать над собой, и что из этого может получиться».
Напомним, ранее Мудрик высказался об аплодисментах в свою сторону во время матча с мадридским «Реалом» на»Сантьяго Бернабеу».
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