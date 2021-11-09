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Мудрик: «Мой кумир – Криштиану Роналду»

Михаил считает португальца примером
Футбол Украинская Премьер-лига
20:39
Мудрик: «Мой кумир – Криштиану Роналду»
Михаил Мудрик и Криштиану Роналду

Форвард донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик в интервью YouTube-каналу Football Hub рассказал, что его кумир – это португалец Криштиану Роналду.

«Мой кумир – Криштиану Роналду. Он пример того, как нужно идти к своим целям, как нужно работать над собой, и что из этого может получиться».

Напомним, ранее Мудрик высказался об аплодисментах в свою сторону во время матча с мадридским «Реалом» на»Сантьяго Бернабеу».

Карен Агабекян
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Криштиану Роналду Михаил Мудрик

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