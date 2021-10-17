Мудрик: «На поле, возможно, мы с Неймаром похожи»

Говорят, что в украинце есть много чего бразильского

Михаил Мудрик / фото - ФК Шахтер

Хавбек «Шахтера» Михаил Мудрик отреагировал на сравнения с бразильским вингером ПСЖ Неймаром:

«Мне он нравится как футболист, его стиль игры. Возможно, болельщики увидели сходство в нашей игре, потому что из жизни я ничего его не перенимал. На поле, возможно, мы похожи».

У вас есть похожие навыки: техника, скорость, дриблинг. В тебе много чего бразильского.

«Я работаю над этим. На голову мне ничего не свалилось. Говорят, что бразильцы чуть ли не рождаются уже техничными, с мячом. Мне же, чтобы играть как бразилец, надо много-много работать».

В этом сезоне 20-летний украинец провел на поле 8 матчей, за которые отметился одним голом и четырьмя голевыми передачами.

У Неймара же за 7 игр лишь три голевых действия.

Напомним, ранее Мудрик рассказал, как Де Дзерби на эмоциях может запустить в кого-то бутылкой.