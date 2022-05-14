Мудрик назвав єдиний клуб, в який перейде з «Шахтаря»

Михайло Мудрик / Фото: Шахтар

21-річний півзахисник донецького «Шахтаря» Михайло Мудрик заявив, що єдиною командою, у яку він хоче перейти, залишається «Баєр».

За всієї поваги, я однозначно не перейду в «Брентфорд». Це середняк АПЛ, який не бере участі у єврокубках – а для мене найважливіший момент участь у Лізі чемпіонів. Я і мої представники подякували «Брентфорду» за цю пропозицію, але ми давно вийшли з переговорів. Питання переходу в «Брентфорд» однозначно закрите.

Повторю ще раз – я гравець «Шахтаря», і моя справа грати. А рішення про мій перехід ухвалить керівництво «Шахтаря».