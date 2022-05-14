Мудрик – про півзахисника «Динамо»: «Його паси на мене – цукерочки, ми бачимо футбол однаково»
Мудрик назвав єдиний клуб, в який перейде з «Шахтаря»
Заради цього Михайло вже відмовив «Брентфорду»
Михайло Мудрик / Фото: Шахтар
21-річний півзахисник донецького «Шахтаря» Михайло Мудрик заявив, що єдиною командою, у яку він хоче перейти, залишається «Баєр».
«Я сконцентрований на футболі. Зараз усі мої думки про збірну України та «Шахтар». Я гравець «Шахтаря», але якщо клуб прийме пропозицією «Баєра» – було б чудово. Для себе я вирішив, що це – єдиний клуб, в який я хочу перейти. Чемпіонат Німеччини, молода амбітна команда, сильний тренер, Ліга чемпіонів, новий виклик. Якщо ні – залишусь у «Шахтарі».
За всієї поваги, я однозначно не перейду в «Брентфорд». Це середняк АПЛ, який не бере участі у єврокубках – а для мене найважливіший момент участь у Лізі чемпіонів. Я і мої представники подякували «Брентфорду» за цю пропозицію, але ми давно вийшли з переговорів. Питання переходу в «Брентфорд» однозначно закрите.
Повторю ще раз – я гравець «Шахтаря», і моя справа грати. А рішення про мій перехід ухвалить керівництво «Шахтаря».
Нагадаємо, раніше Мудрик назвав футболіста «Динамо», з яким вони однаково дивляться на футбол.
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