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Мудрик – о призе лучшему игроку «Шахтера»: «Ничего бы не показал без такого тренерского штаба»
Вингер скромно отреагировал на новость о своем признании
Михаил Мудрик / Фото - ФК Шахтер
Вингер «Шахтера» Михаил Мудрик в своем Instagram отреагировал на новость о своем признании лучшим игроком команды в 2021 году.
Большая честь получить такую награду в таком клубе. Спасибо всем болельщикам, которые верят в меня и кто голосовал за меня. Я всегда остаюсь голоден и такая награда только придает мне мотивации работать еще больше.
Без такого тренерского штаба и без таких партнеров по команде я бы ничего не показал. Спасибо за доверие и поддержку. С Богом возможно все.
Ранее мнением о Мудрике поделился генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин.
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