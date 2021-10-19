Экс-игрок «Шахтера»: «Реал» уже не тот»
Мудрик – о том, почему отказался от аренды в «Мариуполь»: «Не хотел быть одним из»
Хавбек не отправился в так называемый «фарм-клуб»
Михаил Мудрик / фото - ФК Шахтер
Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик рассказал, почему не ушел в аренду этим летом.
Ты не был в аренде в «Мариуполе». Не предлагали или ты отказывался?
«Предлагали, по-моему. Но не хотел быть одним из. Думаю, там и так уже достаточно футболистов «Шахтера». Не видел, что бы я там еще делал».
Было бы больше игрового времени.
«Согласен. Может, я ошибаюсь. Но просто хотели искать другой вариант. Не «Мариуполь», а другой».
Почему не задержался в «Десне» дольше?
«Не знаю, это для меня очень большой вопрос, который остался. Арендное соглашение было рассчитано на год. Я полгода поиграл. Только начало плюс-минус получаться. По крайней мере почувствовал доверие тренера, и с командой уже очень хорошее взаимопонимание было.
И меня ни с того, ни с сего возвращают. Было странное решение».
«Горняки» отправили в «Мариуполь» целых 15 игроков в аренду. Из-за этого подопечных Маркевича называют «фарм-клубом» «Шахтера».
В текущем сезоне за 8 матчей Мудрик записал на свой счет 5 голевых действий.
Сегодня, 19 октября «Шахтер» сыграет с «Реалом» в матче группового этапа ЛЧ.
Онлайн трансляция встречи. Начало – в 22:00.
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