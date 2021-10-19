Мудрик – о том, почему отказался от аренды в «Мариуполь»: «Не хотел быть одним из»

Хавбек не отправился в так называемый «фарм-клуб»

Михаил Мудрик / фото - ФК Шахтер Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик рассказал, почему не ушел в аренду этим летом. Ты не был в аренде в «Мариуполе». Не предлагали или ты отказывался? «Предлагали, по-моему. Но не хотел быть одним из. Думаю, там и так уже достаточно футболистов «Шахтера». Не видел, что бы я там еще делал». Было бы больше игрового времени. «Согласен. Может, я ошибаюсь. Но просто хотели искать другой вариант. Не «Мариуполь», а другой». Почему не задержался в «Десне» дольше? «Не знаю, это для меня очень большой вопрос, который остался. Арендное соглашение было рассчитано на год. Я полгода поиграл. Только начало плюс-минус получаться. По крайней мере почувствовал доверие тренера, и с командой уже очень хорошее взаимопонимание было. И меня ни с того, ни с сего возвращают. Было странное решение». «Горняки» отправили в «Мариуполь» целых 15 игроков в аренду. Из-за этого подопечных Маркевича называют «фарм-клубом» «Шахтера». В текущем сезоне за 8 матчей Мудрик записал на свой счет 5 голевых действий. Сегодня, 19 октября «Шахтер» сыграет с «Реалом» в матче группового этапа ЛЧ. Онлайн трансляция встречи. Начало – в 22:00.