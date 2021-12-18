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Мудрик – о второй подряд награде игроку месяца в «Шахтере»: «Обещаю работать еще усерднее»

Украинец становится важной частью команды Де Дзерби
Футбол Украинская Премьер-лига
18 декабря 18:47
Мудрик – о второй подряд награде игроку месяца в «Шахтере»: «Обещаю работать еще усерднее»
Михаил Мудрик / фото - ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик высказался для клубной пресс-службы относительно награды лучшему игроку месяца в донецкой команде.

Второй месяц подряд болельщики выбирают тебя. Насколько приятно такое признание и что для тебя значит?

«Это очень большая мотивация. Благодарен болельщикам за поддержку, обещаю работать еще усерднее».

Как оценишь для себя 2021 год? Какие цели ставишь на следующий?

«2021 год был продуктивным, но хочется, чтобы в 2022-м результаты стали еще лучше. Цели – никогда не сдаваться и продолжать работать».

Что хотел бы сказать болельщикам и пожелать им в новом году?

«Желаю всем болельщикам хорошо отметить Новый год и Рождество, здоровья, счастья, чтобы в их семьях царила любовь, а на лицах всегда были улыбки».

Напомним, тренер «горняков» Роберто Де Дзерби считает, что Мудрик может стать лидером сборной Украины на грядущем мундиале.

Павел Харченко
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Теги

Шахтер Донецк Михаил Мудрик

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