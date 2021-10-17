Мудрик оценил свою готовность заменить Коноплянку в сборной

Молодой вингер отметил высокую конкуренцию в национальной команде

Михаил Мудрик / Фото - Instagram

Вингер «Шахтера» и молодежной сборной Украины Михаил Мудрик оценил в эфире YouTube-канала «BuzBuzz» перспективу своего дебюта в национальной команде.

Я готов. Как только тренер национальной сборной посчитает, что я нужен команде, то это станет возможно. Левый фланг свободен после травмы Коноплянки? Да, шанс хороший. Но место не вакантно. Все равно в сборной много хороших фланговых футболистов. Да, это моя цель, оказаться там. Буду работать, чтобы попасть в национальную команду.

Мудрик также рассказал о родном городе, в котором начал заниматься футболом.