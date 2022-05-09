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Мудрик висміяв проведення «парада пабєди» в москві
Демонстрація російської техніки чомусь пройшла без авіації
Михайло Мудрик / Фото: Футбол 1/2/3
Вінгер збірної України Михайло Мудрик в своєму Instagram підколов проведення «парада пабєди» в москві без російської авіації. За повідомленням шльондри путіна пєскова, авіація не демонструвалась через нельотну погоду.
Нагадаємо, Мудрик повернувся до загальної групи збірної України.
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