Итальянский гранд включился в борьбу за Мудрика
Мудрик подтвердил, что может перебраться в АПЛ
Вингер «Шахтера» ведет переговоры с «Брентфордом»
Михаил Мудрик / Фото: SportArena
Вингер «Шахтера» Михаил Мудрик подтвердил, что ведет переговоры с «Брентфордом».
— Ты размышляешь о том, что будет с твоей карьерой, когда начнется следующий сезон?
— Да, размышляю.
— Разговоры о возможном переходе в английский Брентфорд не безосновательны?
– Нет.
— Не считаешь ли ты, что английский чемпионат самый тяжелый в Европе?
— На мой взгляд, каждая топ-лига сложна по-своему.
Ранее сообщалось, что «Брентфорд» предлагает за Мудрика около 20 миллионов евро.
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