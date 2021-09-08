Мудрик: «Получилось забить со штрафного. Я знал, как надо исполнить»

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Полузащитник Михаил Мудрик прокомментировал победу молодежной сборной Украины над Арменией (2:1) в отборе на Евро-2023.

Всегда играю в бутсах с пластмассовыми шипами, а с железными два года назад надевал. Не знаю, может, теперь всегда надо переобуваться в перерыве. Скорее всего, буду переходить на железные шипы.

Удары очень часто отрабатываю, оттачиваю на тренировках такие удары и сегодня получилось забить со штрафного. Я знал, как надо исполнить.

Мы знали, что будет много борьбы и много «грязных» моментов, мы это ожидали от Армении и они ничем нас не удивили. Хорошо, что добыли две победы, но вся борьба еще впереди».