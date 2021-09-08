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Мудрик: «Получилось забить со штрафного. Я знал, как надо исполнить»

Полузащитник принес победу своим ударом
Футбол Сборная Украины
08:25
Мудрик: «Получилось забить со штрафного. Я знал, как надо исполнить»
Фото: УАФ

Полузащитник Михаил Мудрик прокомментировал победу молодежной сборной Украины над Арменией (2:1) в отборе на Евро-2023.

«В принципе, все удалось в этом матче. Возможно, в первом тайме нужно было немного по-другому их накрывать, а так установку тренера выполнили.

Всегда играю в бутсах с пластмассовыми шипами, а с железными два года назад надевал. Не знаю, может, теперь всегда надо переобуваться в перерыве. Скорее всего, буду переходить на железные шипы.

Удары очень часто отрабатываю, оттачиваю на тренировках такие удары и сегодня получилось забить со штрафного. Я знал, как надо исполнить.

Мы знали, что будет много борьбы и много «грязных» моментов, мы это ожидали от Армении и они ничем нас не удивили. Хорошо, что добыли две победы, но вся борьба еще впереди».

Украина лидирует в группе отбора с 6 очками.

Источник: UA-Football Андрей Усмонов
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Теги

сборная Украины (футбол) Михаил Мудрик

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