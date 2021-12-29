Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дня«Вот почему в этом году никто не вылетает». В Америке шокированы техническим поражением сборной США на МЧМ из-за коронавируса

Мудрик признан лучшим игроком года в «Шахтере»

Вингеру всего 20 лет
Футбол Украинская Премьер-лига
18:15
Мудрик признан лучшим игроком года в «Шахтере»
Михаил Мудрик / Фото - ФК Шахтер

Вингер «Шахтера» Михаил Мудрик признан лучшим игроком команды в 2021 году. Решение принято по результатам опроса среди болельщиков.

Молодой футболист набрал 3 018 голосов. Таким образом, ему удалось обойти Марлоса, Манора Соломона, Анатолия Трубина, Тараса Степаненко, Лассину Траоре и Андрея Пятова.

Мудрик лишь с приходом Роберто Де Дзерби стал получать стабильное игровое время. В текущем сезоне провел 19 матчей, оформив 2 гола и 9 ассистов.

Ранее генеральный директор клуба Сергей Палкин поделился мнением о прогрессе вингера.

Источник: shakhtar.com Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Шахтер Донецк Михаил Мудрик

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Мудрик – о призе лучшему игроку «Шахтера»: «Ничего бы не показал без такого тренерского штаба»
Мудрик – о призе лучшему игроку «Шахтера»: «Ничего бы не показал без такого тренерского штаба»
Футбол Украинская Премьер-лига
18:58
Палкин: «При Де Дзерби через два года в топ-3 игроков «Шахтера» будут входить три украинца»
Палкин: «При Де Дзерби через два года в топ-3 игроков «Шахтера» будут входить три украинца»
Футбол Украинская Премьер-лига
18:35
Палкин: «Де Дзерби может сделать из Мудрика звезду»
Палкин: «Де Дзерби может сделать из Мудрика звезду»
Футбол Украинская Премьер-лига
17:03
В «Шахтере» сообщили, что судьба Коноплянки определится зимой
В «Шахтере» сообщили, что судьба Коноплянки определится зимой
Футбол Украинская Премьер-лига
15:58
Палкин: «Мы готовы отпустить любого игрока, но главное, чтобы предложение было хорошим»
Палкин: «Мы готовы отпустить любого игрока, но главное, чтобы предложение было хорошим»
Футбол Украинская Премьер-лига
13:40
Палкин назвал пару самых сильных защитников «Шахтера»
Палкин назвал пару самых сильных защитников «Шахтера»
Футбол Украинская Премьер-лига
12:15

Новости: Футбол

Палкин назвал аспект, который объединяет Де Дзерби и Луческу
Палкин назвал аспект, который объединяет Де Дзерби и Луческу
Украинская Премьер-лига
19:57
Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
Премьер-Лига (Англия)
19:41
Экс-защитник «Руха» подпишет контракт с «Ингульцом»
Экс-защитник «Руха» подпишет контракт с «Ингульцом»
Украинская Премьер-лига
19:40
Легенда «Металлиста» назвал количество дней, на которое мог уйти в загул
Легенда «Металлиста» назвал количество дней, на которое мог уйти в загул
Украинская Премьер-лига
19:18
Мудрик – о призе лучшему игроку «Шахтера»: «Ничего бы не показал без такого тренерского штаба»
Мудрик – о призе лучшему игроку «Шахтера»: «Ничего бы не показал без такого тренерского штаба»
Украинская Премьер-лига
18:58
Довбык заявил, что Месси не должен был получать «Золотой мяч» в 2021 году
Довбык заявил, что Месси не должен был получать «Золотой мяч» в 2021 году
Украинская Премьер-лига
18:54
Палкин: «При Де Дзерби через два года в топ-3 игроков «Шахтера» будут входить три украинца»
Палкин: «При Де Дзерби через два года в топ-3 игроков «Шахтера» будут входить три украинца»
Украинская Премьер-лига
18:35
Довбык назвал лучший гол в карьере – он вывел сборную Украины в четвертьфинал Евро-2020
Довбык назвал лучший гол в карьере – он вывел сборную Украины в четвертьфинал Евро-2020
Украинская Премьер-лига
18:31
Мудрик признан лучшим игроком года в «Шахтере»
Мудрик признан лучшим игроком года в «Шахтере»
Украинская Премьер-лига
18:15
Все новости

Популярные новости

Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
44
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
26
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 22:57
11
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Бокс Профессиональный бокс
24 декабря 08:19
7
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 20:41
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 11:59
Все новости