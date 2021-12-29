В «Шахтере» сообщили, что судьба Коноплянки определится зимой
Мудрик признан лучшим игроком года в «Шахтере»
Вингеру всего 20 лет
Михаил Мудрик / Фото - ФК Шахтер
Вингер «Шахтера» Михаил Мудрик признан лучшим игроком команды в 2021 году. Решение принято по результатам опроса среди болельщиков.
Молодой футболист набрал 3 018 голосов. Таким образом, ему удалось обойти Марлоса, Манора Соломона, Анатолия Трубина, Тараса Степаненко, Лассину Траоре и Андрея Пятова.
Мудрик лишь с приходом Роберто Де Дзерби стал получать стабильное игровое время. В текущем сезоне провел 19 матчей, оформив 2 гола и 9 ассистов.
Ранее генеральный директор клуба Сергей Палкин поделился мнением о прогрессе вингера.
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