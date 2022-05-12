Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 5
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 0
Развернуть Свернуть
Футбол (5 событий из 10) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Лидс - Челси -:- Запланирован
21:45 Уотфорд - Эвертон -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Ницца - Сент-Этьен -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Севилья - Мальорка -:- Запланирован
22:30 Эльче - Атлетико -:- Запланирован
нет важных матчей
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Тоттенхэм - Арсенал -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:30 Реал - Леванте -:- Запланирован
нет важных матчей
Сейчас в эфире
17:15
Охотники на гигантских лобстеров
16:45
Футзал. Товарищеский матч. Испания - Украина

Мудрик – про півзахисника «Динамо»: «Його паси на мене – цукерочки, ми бачимо футбол однаково»

Вінгер «Шахтар» похвалив Шапаренка
Футбол Сборная Украины
16:49
Мудрик – про півзахисника «Динамо»: «Його паси на мене – цукерочки, ми бачимо футбол однаково»
Михайло Мудрик / Фото: УАФ

Вінгер «Шахтаря» та збірної України Михайло Мудрик поділився враженнями про свій дебют у національній команді.

– Тільки гарні емоції, які ще можуть бути. Я не міг і мріяти про такий дебют – збірна перемогла, а я забив гол. Все добре. Хвилювання перед матчем не було, це звична справа.

– Ти брав на себе ініціативу, обігрував. Хотілося себе показати?

– Перед грою в моїй голові були якраз протилежні думки – що я виходжу не показувати себе, не комусь щось показати.

– Гольову передачу тобі віддав Шапаренко. Швидко налагодили взаєморозуміння?

– Так, ми розуміємо один одного. Можливо, бачимо футбол однаково. Коли таке трапляється, то завжди легше на полі. Наприкінці гри я хотів віддати йому боржок. Думаю, я зробив непогану передачу на нього.

А його пас на мене – цукерочка. Він все зробив так, як потрібно було. Він бачив, що я набирав швидкість, що не потрібно було віддавати мені передачу в ноги, і дав на хід.

– Що відчував, коли в Україні війна, але в Німеччині вас підтримували українці?

– Що ми дружній, сильний та єдиний народ.

– Попереду ще багато роботи.

– Все тільки починається.

Нагадаємо, Мудрик забив у матчі против «Борусії» (2:1) в дебютній для себе грі за збірну України.

Источник: sport.ua Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Михаил Мудрик Боруссия Менхенгладбах

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Збірна України завдяки голам дебютантів Мудрика та Піхальонка переграла гладбахську «Боруссію»
Збірна України завдяки голам дебютантів Мудрика та Піхальонка переграла гладбахську «Боруссію»
Футбол Сборная Украины
07:24
Стало відомо, хто виконає гімн України перед матчем збірної з «Борусією»
Стало відомо, хто виконає гімн України перед матчем збірної з «Борусією»
Футбол Сборная Украины
10 мая 15:00
Мудрик висміяв проведення «парада пабєди» в москві
Мудрик висміяв проведення «парада пабєди» в москві
Футбол Украинская Премьер-лига
09 мая 14:59
Вход на матч сборной Украины против «Боруссии» для украинцев будет бесплатным
Вход на матч сборной Украины против «Боруссии» для украинцев будет бесплатным
Футбол Сборная Украины
09 мая 12:20
Підготовка триває. Збірна України майже в повному складі посилено тренується перед матчем з Шотландією
Підготовка триває. Збірна України майже в повному складі посилено тренується перед матчем з Шотландією
Футбол Сборная Украины
09 мая 11:56
Мудрик вернулся в общую группу в сборной Украины
Мудрик вернулся в общую группу в сборной Украины
Рио-2016 Сборная Украины
09 мая 08:44

Новости: Футбол

«Манчестер Сити» установил исторический рекорд в АПЛ
«Манчестер Сити» установил исторический рекорд в АПЛ
Премьер-Лига (Англия)
16:59
Мудрик – про півзахисника «Динамо»: «Його паси на мене – цукерочки, ми бачимо футбол однаково»
Мудрик – про півзахисника «Динамо»: «Його паси на мене – цукерочки, ми бачимо футбол однаково»
Сборная Украины
16:49
Президент FIFA: «Футбол не может остановить войну, мы лишь можем потребовать мира»
Президент FIFA: «Футбол не может остановить войну, мы лишь можем потребовать мира»
В Европе
16:41
«Нравится, не нравится, терпи, моя красавица». Всемирно известный бренд разорвал контракт с московским «Спартаком»
«Нравится, не нравится, терпи, моя красавица». Всемирно известный бренд разорвал контракт с московским «Спартаком»
В Европе
15:58
Ярмоленко має намір залишити «Вест Хем» влітку. Наставник лондонців дав добро
Ярмоленко має намір залишити «Вест Хем» влітку. Наставник лондонців дав добро
Премьер-Лига (Англия)
14:24
Одноклубник Ярмоленка прагне підписати контракт з «Манчестер Юнайтед» або «Челсі»
Одноклубник Ярмоленка прагне підписати контракт з «Манчестер Юнайтед» або «Челсі»
Премьер-Лига (Англия)
13:30
«Манчестер Сіті» виставив космічний цінник на Жезуса. Серед бажаючих – «Ювентус», «Арсенал» та «Мілан»
«Манчестер Сіті» виставив космічний цінник на Жезуса. Серед бажаючих – «Ювентус», «Арсенал» та «Мілан»
Премьер-Лига (Англия)
12:26
Павелко: «У матчі проти «Боруссії» виконана і важлива соціальна місія – збір коштів для відновлення нашої батьківщини»
Павелко: «У матчі проти «Боруссії» виконана і важлива соціальна місія – збір коштів для відновлення нашої батьківщини»
Сборная Украины
11:27
Зінченко допоміг «Манчестер Сіті» розгромити «Вулвз» та ще ближче наблизитися до чемпіонства в АПЛ
Зінченко допоміг «Манчестер Сіті» розгромити «Вулвз» та ще ближче наблизитися до чемпіонства в АПЛ
Премьер-Лига (Англия)
09:58
Все новости

Популярные новости

«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
Спортивная гимнастика
06 мая 21:40
52
Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бокс Профессиональный бокс
09 мая 17:45
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Бокс Профессиональный бокс
05 мая 10:43
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
Каратэ
11 мая 09:58
3
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
Бокс Профессиональный бокс
06 мая 17:23
2
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09 мая 09:50
Все новости