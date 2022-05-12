Мудрик – про півзахисника «Динамо»: «Його паси на мене – цукерочки, ми бачимо футбол однаково»

Михайло Мудрик / Фото: УАФ

Вінгер «Шахтаря» та збірної України Михайло Мудрик поділився враженнями про свій дебют у національній команді.

– Ти брав на себе ініціативу, обігрував. Хотілося себе показати?

– Перед грою в моїй голові були якраз протилежні думки – що я виходжу не показувати себе, не комусь щось показати.

– Гольову передачу тобі віддав Шапаренко. Швидко налагодили взаєморозуміння?

– Так, ми розуміємо один одного. Можливо, бачимо футбол однаково. Коли таке трапляється, то завжди легше на полі. Наприкінці гри я хотів віддати йому боржок. Думаю, я зробив непогану передачу на нього.

А його пас на мене – цукерочка. Він все зробив так, як потрібно було. Він бачив, що я набирав швидкість, що не потрібно було віддавати мені передачу в ноги, і дав на хід.

– Що відчував, коли в Україні війна, але в Німеччині вас підтримували українці?

– Що ми дружній, сильний та єдиний народ.

– Попереду ще багато роботи.

– Все тільки починається.