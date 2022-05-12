Мудрик – про півзахисника «Динамо»: «Його паси на мене – цукерочки, ми бачимо футбол однаково»
Вінгер «Шахтаря» та збірної України Михайло Мудрик поділився враженнями про свій дебют у національній команді.
– Тільки гарні емоції, які ще можуть бути. Я не міг і мріяти про такий дебют – збірна перемогла, а я забив гол. Все добре. Хвилювання перед матчем не було, це звична справа.
– Ти брав на себе ініціативу, обігрував. Хотілося себе показати?
– Перед грою в моїй голові були якраз протилежні думки – що я виходжу не показувати себе, не комусь щось показати.
– Гольову передачу тобі віддав Шапаренко. Швидко налагодили взаєморозуміння?
– Так, ми розуміємо один одного. Можливо, бачимо футбол однаково. Коли таке трапляється, то завжди легше на полі. Наприкінці гри я хотів віддати йому боржок. Думаю, я зробив непогану передачу на нього.
А його пас на мене – цукерочка. Він все зробив так, як потрібно було. Він бачив, що я набирав швидкість, що не потрібно було віддавати мені передачу в ноги, і дав на хід.
– Що відчував, коли в Україні війна, але в Німеччині вас підтримували українці?
– Що ми дружній, сильний та єдиний народ.
– Попереду ще багато роботи.
– Все тільки починається.
Нагадаємо, Мудрик забив у матчі против «Борусії» (2:1) в дебютній для себе грі за збірну України.
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