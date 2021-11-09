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Мудрик: «Шахтер» догнал «Динамо»? Мы же обогнали их!»

«Горняки» впервые с 2020-го года возглавили таблицу УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
09:39
Мудрик: «Шахтер» догнал «Динамо»? Мы же обогнали их!»
Михаил Мудрик / фото - ФК Шахтер

Хавбек «Шахтера» Михаил Мудрик прокомментировал для клубной пресс-службы победу над «Колосом» (3:1), которая помогла «горнякам» выйти на первое место в УПЛ:

«Понравилась ли игра? Да, очень, в первую очередь это победа своей команды. «Колос» – молодцы, хороший клуб, они показали хорошую игру.

Эмоции Де Дзерби после моего гола? Наверное, он был рад, что мы забили. Он всегда меня просил бить по воротам, и вот я прислушался к его совету. Все отрабатывается на тренировках, и в игре получилось.

Какую установку давал тренер перед выходом на поле? Просил много открываться за спину, в глубину отыгрывать, брать инициативу на себя, обыгрывать один в один, обострять и изменить счет с 2:1.

«Шахтер» догнал «Динамо»? Мы же обогнали их! Это то, к чему мы шли. Ранее у нас была оплошность, а сейчас «Динамо» допустило ошибку, так что теперь все зависит только от нас. Надо удерживать первое место и увеличивать отрыв».

Дончане смогли возглавить турнирную таблицу украинского чемпионата, сравнявшись с киевским «Динамо» по очкам.

Ранее стало известно, что игроки «Шахтера» получили дополнительные выходные.

Павел Харченко
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Шахтер Донецк Михаил Мудрик Динамо Киев

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