Мудрик: «Шахтер» догнал «Динамо»? Мы же обогнали их!»

Михаил Мудрик / фото - ФК Шахтер

Хавбек «Шахтера» Михаил Мудрик прокомментировал для клубной пресс-службы победу над «Колосом» (3:1), которая помогла «горнякам» выйти на первое место в УПЛ:

Эмоции Де Дзерби после моего гола? Наверное, он был рад, что мы забили. Он всегда меня просил бить по воротам, и вот я прислушался к его совету. Все отрабатывается на тренировках, и в игре получилось.

Какую установку давал тренер перед выходом на поле? Просил много открываться за спину, в глубину отыгрывать, брать инициативу на себя, обыгрывать один в один, обострять и изменить счет с 2:1.

«Шахтер» догнал «Динамо»? Мы же обогнали их! Это то, к чему мы шли. Ранее у нас была оплошность, а сейчас «Динамо» допустило ошибку, так что теперь все зависит только от нас. Надо удерживать первое место и увеличивать отрыв».