Мудрик: «В родном городе не было возможностей, но у меня присутствовало желание»

Молодой игрок «Шахтера» рассказал о своих первых шагах в футболе

Михаил Мудрик / Фото - УАФ

Вингер «Шахтера» Михаил Мудрик рассказал в эфире YouTube-канала «BuzBuzz» о том, где делал свои первые шаги в футболе.

Ты сам родом из Харьковщины. Из райцентра. Население твоего Краснограда 30 тысяч человек. Опиши своей детство в таком небольшом городке, который чуть ли не граничит со статусом села.

Да, вы правы. Город действительно маленький. В нем не было особо никаких больших возможностей, но у меня было желание. Я считаю, что если есть желание, то обязательно прорастает какое-то маленькое зернышко. А как оно разрастется, зависит уже от человека. Я очень благодарен своим родителям и друзьям, с которыми я провел все детство вместе. Мы каждый день играли в футбол. Мы собирались, заходили друг за другом, чтобы собрать две команды. Я помню, что в любую погоду мы все собирались и играли в футбол.

Это после школы или вместо школы?

Чаще всего это было на каникулах, которые были очень насыщенными. Целый день с друзьями на улице. Мама уже могла звать домой кушать, а я не хотел. Домой мы заходили только за водой. Каким бы не был мой город, у меня много приятных воспоминаний с ним. Я горд, что родился там. Я всегда буду вспоминать и высказываться о нем только с хорошей стороны.

Какое самое ценное воспоминание из детства?

Вспоминается сразу запах маминого борща. Это возвращает в детство.

Мудрик также сравнил свой стиль игры с Неймаром.