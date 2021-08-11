«Мурашки и небольшой мандражик» – Коноплянка высказался о первом выходе на поле с марта

Хавбек «Шахтера» прошел длительное восстановление после травмы

Фото - ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка поделился в эфире телеканала «Футбол» эмоциями после ответного матча против «Генка» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов (2:1). Это первое появление на поле 31-летнего игрока с марта текущего года.

Ощущения сравнимы с дебютом. Впечатления, что я пропустил год. Очень длительная пауза, поэтому эмоции, как будто я впервые выхожу на поле – мурашки и небольшой мандражик присутствовал, но я его прогонял. Приятные эмоции, через них прикольно проходить. Любому футболисту помогает, когда двенадцатый игрок тебя подгоняет и поддерживает. Это только на руку всей команде.

Напомним, из-за травмы Коноплянка не смог помочь сборной Украины на Евро-2020. Хавбек получил вызов на сбор перед турниром, но восстановиться не успел.