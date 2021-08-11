Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

«Мурашки и небольшой мандражик» – Коноплянка высказался о первом выходе на поле с марта

Хавбек «Шахтера» прошел длительное восстановление после травмы
Футбол Лига чемпионов UEFA
19:38
«Мурашки и небольшой мандражик» – Коноплянка высказался о первом выходе на поле с марта
Фото - ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка поделился в эфире телеканала «Футбол» эмоциями после ответного матча против «Генка» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов (2:1). Это первое появление на поле 31-летнего игрока с марта текущего года.

Ощущения сравнимы с дебютом. Впечатления, что я пропустил год. Очень длительная пауза, поэтому эмоции, как будто я впервые выхожу на поле – мурашки и небольшой мандражик присутствовал, но я его прогонял.

Приятные эмоции, через них прикольно проходить. Любому футболисту помогает, когда двенадцатый игрок тебя подгоняет и поддерживает. Это только на руку всей команде.

Напомним, из-за травмы Коноплянка не смог помочь сборной Украины на Евро-2020. Хавбек получил вызов на сбор перед турниром, но восстановиться не успел.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Евгений Коноплянка Шахтер Донецк Генк

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Два года назад «Монако» боролся за выживание, а сейчас сыграет с «Шахтером» в квалификации Лиги чемпионов
Превью
Два года назад «Монако» боролся за выживание, а сейчас сыграет с «Шахтером» в квалификации Лиги чемпионов
Футбол Лига чемпионов UEFA
19:39
Экс-хавбек «Шахтера»: «На очереди «Монако» – нужно сделать выводы»
Экс-хавбек «Шахтера»: «На очереди «Монако» – нужно сделать выводы»
Футбол Лига чемпионов UEFA
18:03
Хавбек «Шахтера»: «Не могу сказать, что победа над «Генком» была простой или тяжелой»
Хавбек «Шахтера»: «Не могу сказать, что победа над «Генком» была простой или тяжелой»
Футбол Лига чемпионов UEFA
17:20
В UEFA назвали украинский город, где состоится матч «Шахтер» – «Монако»
В UEFA назвали украинский город, где состоится матч «Шахтер» – «Монако»
Футбол Лига чемпионов UEFA
14:58
Луческу был в шоке. Игроки «Шахтера» вызывали проституток в отель
Луческу был в шоке. Игроки «Шахтера» вызывали проституток в отель
Футбол Украинская Премьер-лига
13:25
«Шахтер» и «Монако» лишь второй раз в истории встретятся в еврокубках
«Шахтер» и «Монако» лишь второй раз в истории встретятся в еврокубках
Футбол Лига чемпионов UEFA
11:13

Новости: Футбол

Источник: Исполком УАФ перенесен. Во время заседания должны утвердить нового тренера сборной
Источник: Исполком УАФ перенесен. Во время заседания должны утвердить нового тренера сборной
Сборная Украины
20:42
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Минай». Рамирес забил. Онлайн трансляция
LIVE Чемпионат Украины. «Динамо» – «Минай». Рамирес забил. Онлайн трансляция
Украинская Премьер-лига
20:33
Луческу появился на матче «Динамо» впервые после операции
Луческу появился на матче «Динамо» впервые после операции
Украинская Премьер-лига
20:21
Суперкубок UEFA. «Челси» – «Вильярреал». Онлайн трансляция
Суперкубок UEFA. «Челси» – «Вильярреал». Онлайн трансляция
Суперкубок UEFA
20:05
Защитник «Колоса» – о вылете из Лиги конференций: «Хочется отмазаться в следующей игре»
Защитник «Колоса» – о вылете из Лиги конференций: «Хочется отмазаться в следующей игре»
Лига конференций UEFA
19:58
Два года назад «Монако» боролся за выживание, а сейчас сыграет с «Шахтером» в квалификации Лиги чемпионов
Превью
Два года назад «Монако» боролся за выживание, а сейчас сыграет с «Шахтером» в квалификации Лиги чемпионов
Лига чемпионов UEFA
19:39
«Мурашки и небольшой мандражик» – Коноплянка высказался о первом выходе на поле с марта
«Мурашки и небольшой мандражик» – Коноплянка высказался о первом выходе на поле с марта
Лига чемпионов UEFA
19:38
Матч «Ингулец» – «Динамо» перенесен в Киев, но не на «Олимпийский»
Матч «Ингулец» – «Динамо» перенесен в Киев, но не на «Олимпийский»
Украинская Премьер-лига
19:14
Чемпионат Украины. «Динамо» — «Минай». Видео трансляция
Чемпионат Украины. «Динамо» — «Минай». Видео трансляция
Украинская Премьер-лига
19:11
Все новости

Популярные новости

«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Эксклюзив
«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Бокс Аматорский бокс
7 августа 17:30
27
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 19:37
7
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 09:56
12
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 20:52
29
«Когда тебе говорят, что шансов нет». Устрашающий Усик вновь запугивает Джошуа
«Когда тебе говорят, что шансов нет». Устрашающий Усик вновь запугивает Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
5 августа 15:32
4
Инсайдер: «Появился новый интригующий вариант для Ломаченко на 11 декабря»
Инсайдер: «Появился новый интригующий вариант для Ломаченко на 11 декабря»
Бокс Профессиональный бокс
4 августа 09:20
3
Все новости