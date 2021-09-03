Левандовски: «Не думаю о рекордах. Сейчас чувствую себя лучше, чем три года назад»
Мустафи стал игроком «Леванте»
Он покинул «Арсенал» летом
3 сентября 09:52
Фото: UD Levante
«Леванте» объявил о переходе защитника Шкодрана Мустафи.
29-летний немец подписал контракт на два года, с опцией продления еще на год. Зимой он покинул «Арсенал».
Лондонцы не рассчитывали на игрока и разорвали с ним контракт. Часть прошлого сезона он провел в аренде в «Шальке», но команда вылетела из Бундеслиги.
Мустафи ранее играл за «Валенсию» в Испании. «Леванте» идет 13-м в Ла Лиге.
Также Шкодран – чемпион мира-2014.