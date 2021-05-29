Заряжены и готовы побеждать! «Ман Сити» провел тренировку в Порту
«Мы играем в коллективный футбол». Родриго – о финале ЛЧ
Хавбек «Манчестер Сити» рассказал, в чем сила его клуба
09:34
Родри и Гвардиола / фото - Twitter Ман Сити
Финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси» состоится уже сегодня, 29-го мая, в городе Порту. Полузащитник «горожан» Родри рассказал, в чем главная сила и отличие его клуба от остальных.
«Я думаю, что ключевым моментом в этой команде является то, что мы играем не за конкретного игрока, а за команду.
Мы играем в коллективный футбол. Каждый несет ответственность за нападение и защиту. Думаю, именно поэтому мы добились таких высот».
Напомним, важный игрок центра поля «Ман Сити» рискует пропустить финал ЛЧ.
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Заявки «Челси» и «Манчестер Сити».
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