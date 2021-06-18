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«Мы играли истерично». Лукаку подвел итоги матча Бельгия – Дания

Бельгийский нападающий доволен исходом матча
Футбол Евро-2020
07:46
«Мы играли истерично». Лукаку подвел итоги матча Бельгия – Дания
Ромелу Лукаку / фото - getty images

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку подвел итоги матча второго тура группового этапа Евро-2020, в котором его команда с трудом обыграла Данию и гарантировала себе место в плей-офф чемпионата. Цитирует Лукаку пресс-служба UEFA.

«Мы играли истерично, в том числе и я сам. Нужно честно в этом признаться. Показали не тот уровень игры, которого от нас ожидают, но излишне драматизировать это тоже не стоит. Сборная Дании сенсационно провела матч. Это была хорошая проверка на прочность — мы вышли из группы».

Напомним, в следующем матче игрового дня Нидерланды обыграли Австрию.

Источник: sport24.ru Михаил Рыбак
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Ромелу Лукаку Дания - Бельгия

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