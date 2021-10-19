«Мы сделали это. Новая встреча – во вторник». В «Шахтере» вспомнили, как побеждали «Реал»

«Горняки» забили пять мячей мадридскому гранду в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов

Фото - ФК Шахтер

В преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» пресс-служба «Шахтера» вспомнила, как команда побеждала мадридский гранд в прошлом сезоне.

Была опубликована нарезка голов «горняков» в ворота «сливочных». Подопечные тогда еще Луиша Каштру сумела пять раз за две игры огорчить Тибо Куртуа.

Во время нашей последней встречи с «Реалом» мы сделали это



Новая – уже во вторник в Киеве! #Shakhtar #ШахтерРеал #UCL @ChampionsLeague pic.twitter.com/AgNtcHjwjw — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 17, 2021

За игрой Лиги чемпионов можно будет следить сегодня, 19 октября, на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Шахтер» – «Реал». Начало – в 22:00.