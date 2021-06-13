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Мы стартуем на Евро. Нидерланды – это топ-команда или сладкий пирожок для сборной Украины?

Коллектив Андрея Шевченко заставляет верить в лучшее
Футбол Сборная Украины
15:53
Мы стартуем на Евро. Нидерланды – это топ-команда или сладкий пирожок для сборной Украины? Превью
Мемфис Депай и Руслан Малиновский / Фото - TalkSPORT

Дождались. Некрасиво говорить за всех, обобщать, но этот чемпионат Европы – тот турнир, которого ждали с нетерпением все. Мы хотим увидеть, как на нем выступит сборная Украины. Есть страх, скептицизм, неуверенность – это все у болельщиков/экспертов, конечно же, присутствует.

Но также есть и желание ошибиться – во всех мрачных прогнозах. И получать дикое удовольствие от игры и результатов нашей команды на Евро.

Это лишь наш четвертый большой турнир в истории. Чудо-четвертьфинал на чемпионате мира в 2006, обидный вылет после группового этапа на Евро-2012 и, как говорили классики, «обкакивание» в 2016. Диапазон наших эмоций широк. Интересно, чем его дополнит чемпионат Европы-2020.

Соперник на старте – Нидерланды. Первая мысль – топ-сборная. И, пожалуй, с этим сложно поспорить. Но можно.

Сперва вспомним как мы стартовали на предыдущих турнирах:

  • ЧМ-2006 – 0:4 от Испании

  • ЧЕ-2012 – 2:1 со Швецией

  • ЧЕ-2016 – 0:2 от Германии

Первый матч, как видим, мало что решает. Но это не значит, что стоит попросту его отдать. Тем более, хочется ведь испортить настроение Франку Де Буру.

Как ему могло прийти в голову дать столь наглый прогноз на матч против Украины? «Обыграем их 3:1». Хоть Андрей Шевченко и сказал, что не обращал внимания на эти слова, но позиция Тараса Михалика нравится больше. Хочется ведь написать после матча: «Привет, Де Бур, как дела?»

На самом деле, тренер Нидерландов, наверное, дает наибольшее количество причин для оптимизма. Сейчас он едва ли не самая критикуемая личность в стране. Просто посмотрите на список сборных, которых его команда сумела обыграть:

  • Босния и Герцеговина, Латвия, Гибралтар, Польша, Грузия.

Пугает?

В своем первом матче на посту главного тренера Де Бур уступил Мексике, первую победу добыл только в пятом матче. Он уступил Турции 2:4. Той Турции, которую Италия размазала по газону.

К тому же, в последних контрольных матчах Де Бур поменял схему – перешел на три центральных защитника. Успеет ли его команда приспособиться к этой формации? Франк – наш агент в составе соперников

Еще один фактор, который играет в нашу пользу – это травмы. У нас, к сожалению, их тоже хватает. Но отсутствие в заявке таких фамилий как Ван Дейк, Ван де Бек, Хаттебур, Силессен, Де Лигт – это куда страшнее, чем отсутствие нынешних Коноплянки и Коваленко.

Так что, получается, Нидерланды – это сладкий пирожок? Мы ведь обыгрывали Португалию, Испанию, играли вничью с Францией. А здесь голландцы, которые даже не смогли выйти на ЧЕ-2016 и ЧМ-2018.

Но, что интересно, перед победой на Евро-1988 Нидерланды тоже пропустили предыдущие Европу и мир. Совпадение? Наварное да – не более.

Впрочем, как можно с пренебрежением относится к команде, в составе которой в нападении играют Мемфис Депай – 22+12 по системе гол+пас за «Лион» в сезоне – и Ваут Вегхорст – 25+9 по системе гол+пас за «Вольфсбург»? Да никак.

У нас только Яремчук находится где-то вблизи этих цифр, но в Бельгии, а не во Франции или Германии. Да и реализация нашего нападающего откровенно пугает.

В центре поля Нидерланды потеряли Донни Ван де Бека, который потерял сезон в «МЮ», но там есть Френки Де Йонг и Джорджиньо Вейналдум. Такая связка пугает.

Так, получается, кто они, Нидерланды? Топ-сборная или сладкий пирожок?

Это команда с топовым поколением футболистов, которая пострадала от смены тренера и потери лидеров. Стала ли она от этого аутсайдером в матче против Украины? Нет. Стала ли она от этого слабее? Да. Вопрос только в том достаточно ли для нас.

Нидерланды – фаворит в этом матче. Но перед игрой нет ощущения, что у команды Шевченко нет шансов.

Мы знаем наши проблемы. В основном они сосредоточены в атаке – Зубков стал основным, но не выглядит игроком, способным делать разницу, Яремчук откровенно транжирит моменты, Ярмоленко постарел и почти не играет в клубе.

В центре поля вопрос по опорному полузащитнику – готов ли Степаненко на все 100%? Если нет, то насколько прогресс Сидорчука позволит его заменить? Или доверятся и вовсе Макаренко?

В остальном же – мы действительно крепкая, сбалансированная команда с грамотным тренерским штабом. Если с такими раскладами не выходить из группы на Евро, то с какими? Мы действительно можем дать бой Нидерландам.

Дадим ли? Хочется верить, что да.

Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция

Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция

Сергей Лукьяненко
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Теги

Франк де Бур Андрей Шевченко

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