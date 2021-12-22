«Мы все с тараканами в голове». Петраков – о форме сборной и ношении спортивного костюма

Александр Петраков / фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о маленьких деталях, которые изменились в национальной команде с его приходом.

Ваша сборная слушает гимн обнявшись.

Вы всегда играете в синей форме. Почему?

Вы в этой форме выиграли чемпионат мира U-20.

Вы на официальных матчах всегда в спортивном костюме.

Я первые игры вышел в костюме, но мне не особо комфортно. Подумал, ничего страшного – Клопп в «Ливерпуле» в спортивном костюме, Гвардиола джинсы надевает, футболку какую-то. Но подсознательно сидит во мне, что в спортивном костюме фартовее – это есть.

Еще в 2015-м на матч с Новой Зеландией попросили, что в костюме солидно. Мы сыграли 0:0, я его свернул и зашвырнул, говорю: «В спортивном». Мы все немножко со своими тараканами в голове».