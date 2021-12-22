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«Мы все с тараканами в голове». Петраков – о форме сборной и ношении спортивного костюма

У специалиста есть свои привычки
Футбол Сборная Украины
10:03
«Мы все с тараканами в голове». Петраков – о форме сборной и ношении спортивного костюма
Александр Петраков / фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о маленьких деталях, которые изменились в национальной команде с его приходом.

Ваша сборная слушает гимн обнявшись.

«Я попросил об этом ребят. Еще когда первый раз встретился с Пятовым – на метро «Шулявская» – мы зашли в кафе и беседовали 45 минут по поводу его возвращения в сборную. Я попросил о гимне – они могли воспротивиться, но я считаю, что мы команда, поэтому должны стоять обнявшись».

Вы всегда играете в синей форме. Почему?

«Я люблю этот цвет. Всегда прошу, если это возможно, чтобы мы играли в синей форме. У меня нет такого, что на фарт, просто цвет нравится».

Вы в этой форме выиграли чемпионат мира U-20.

«Это прошлое. Давайте не вспоминать».

Вы на официальных матчах всегда в спортивном костюме.

«Не всегда. Я посоветовался с Андреем Павелко, вице-президентом УАФ Олегом Протасовым. Говорят: «Васильич, у нас же костюмы – это солидно». Спросил Сашу Шовковского, он сказал то же. Но президент и Протасов не обязывали.

Я первые игры вышел в костюме, но мне не особо комфортно. Подумал, ничего страшного – Клопп в «Ливерпуле» в спортивном костюме, Гвардиола джинсы надевает, футболку какую-то. Но подсознательно сидит во мне, что в спортивном костюме фартовее – это есть.

Еще в 2015-м на матч с Новой Зеландией попросили, что в костюме солидно. Мы сыграли 0:0, я его свернул и зашвырнул, говорю: «В спортивном». Мы все немножко со своими тараканами в голове».

В марте команде предстоит сыграть в стыках отбора на чемпионат мира 2022 со сборной Шотландии. Игра состоится 24-го марта.

Уже подтверждено, что Петраков попросил у руководства УПЛ перенести несколько матчей чемпионата.

Источник: Футбол 1/2/3 Павел Харченко
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Александр Петраков сборная Украины (футбол)

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