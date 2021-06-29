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«Мы заткнули рты критикам», – капитан Швейцарии – о сенсационной победе

Шокирующий результат в 1/8
Футбол Евро-2020
09:25
«Мы заткнули рты критикам», – капитан Швейцарии – о сенсационной победе
Гранит Джака / фото - Football-Italia

Красивая история команды-андердога произошла во вчерашнем матче 1/8 Евро-2020: сборная Швейцарии на последних минутах основного времени отыграла отставание в два мяча, а после в серии пенальти выбила действующих чемпионов мира из соревнования.

Капитан швейцарцев Гранит Джака прокомментировал для официального сайта UEFA сенсационный матч:

«Невероятные ощущения. Нами может гордиться каждый швейцарец.

У нас в соперниках была Франция, а не какая-то средняя командочка, нужно это понимать.

Про нас писали много, говорили, что мы заносчивые. Но мы заткнули рты критикам».

Пока что это чемпионат Европы удивляет такими удивительными вылетами фаворитов. Сначала чехи отправили Нидерланды домой, а теперь Швейцария выкинула Францию за борт чемпионата Европы.

Матч Франция – Швейцария достоин отдельного фильма о нем. Голкипер швейцарцев Ян Зоммер даже рассказал, что предложил бы роль себя 77-летнему Роберту Де Ниро.

Павел Харченко
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Теги

Франция – Швейцария сборная Франции (футбол) Гранит Джака сборная Швейцарии (футбол)

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