Мы ждали этого дня 5 лет. Сегодня сборная Украины проведет первый матч на Евро-2020

Команда Шевченко попытается доказать свою профпригодность в игре с Нидерландами

Андрей Шевченко / Фото: Getty Images Сегодня, 13 июня, сборная Украины проведет первый матч группового раунда Евро-2020 – против Нидерландов. Встреча состоится в Амстердаме и начнется в 22:00 по киевскому времени. К сожалению, особой поддержки у украинской сборной не будет, так как исходя из решений властей Нидерландов въезд в страну сейчас осложнен. У сборной Украины нет потерь перед игрой, даже Виктор Цыганков, участие в матче которого было под вопросом, вечером 12 июня тренировался в общей группе. Правда, вряд ли Андрей Шевченко будет рисковать вингером и бросит его в бой с первых минут. Тренировка сборной Украины в Амстердаме / Getty Images За несколько дней до матча стало известно, что у Нидерландов также не сыграет один из лидеров – Маттейс де Лигт. После провального Евро-2016 сборной Украины наверняка захочется реабилитироваться перед фанатами и общественностью, и вот этот главный день настал. Следите за матчем Нидерланды – Украина вместе с XSPORT.ua начиная с 22:00. Видео трансляция матча Нидерланды – Украина. Онлайн трансляция матча Нидерланды – Украина.

Петр Приходько