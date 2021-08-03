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Мы жертвуем ЧМ-2022? Кто реально может возглавить сборную Украины

По слухам, на тренерский мостик национальной команды есть 5 кандидатов
Футбол Сборная Украины
3 августа 13:40
Мы жертвуем ЧМ-2022? Кто реально может возглавить сборную Украины Мнение
Мирон Маркевич и Сергей Ребров / Фото: Футбол 24

Сборная Украины осталась без тренера, Андрей Шевченко и его штаб прекратили сотрудничество с УАФ. Уже официально известно, что нового наставника «сине-желтых» представят 9-го августа.

Пока в СМИ ходят слухи о пяти кандидатах на эту должность. Мы рассмотрим каждого из них, оценим вероятность возглавить национальную команду, а также предложим 2 альтернативных варианта.

Мирон Маркевич

70-летний специалист прямо сейчас является самым реальным претендентом на должность главного тренера сборной. На его кандидатуру указывают почти все источники. Маркевич работает в структуре УАФ, занимая пост главы Комитета национальных сборных.

Обратиться к его услугам – проще всего. У специалиста есть авторитет, Маркевича любят и уважают многие украинские болельщики, и мы знаем его, как одного из лучших тренеров Украины. Но вопрос в другом – а в каком состоянии Маркевич сейчас? После того, как он 5 лет не работал ни с одним футбольным клубом. Да и возраст у специалиста уже довольно приличный (впрочем, этот фактор не учитываем, ведь мифы о эйджизиме разрушает 76-летний Луческу).

Зная УАФ, которая, скорее всего, попытается пойти самым простым путем, именно Маркевич займет эту должность.

Вероятность назначения: 80%

Сергей Ребров

Пожалуй, это вариант, который устроил бы всех. Ребров является лучшим тренером Украины, и это не просто слова. Наставник доказал свою профпригодность в УПЛ, прервав гегемонию «Шахтера» с «Динамо». К тому же впервые за долгое время вывел киевский клуб в плей-офф ЛЧ. Тренер доказал это и за границей – выведя скромный «Ференцварош» в групповой раунд ЛЧ. О титулах в Венгрии также не стоит забывать.

Если бы уход Шевченко состоялся два месяца назад, а не сейчас, Ребров был бы кандидатом номер один на должность тренера сборной. Без вариантов. Ведь тогда наставник находился без клуба. Но сейчас все сложнее. Ребров возглавляет «Аль-Айн» всего два месяца, вряд ли УАФ потянет выплату огромной компенсации за тренера, которую наверняка потребуют арабы. Уверен, Ребров возглавит сборную Украины, но очень маловероятно, что это произойдет сейчас.

Вероятность назначения: 40%

Алексей Михайличенко

А этот вариант, пожалуй, не хотел бы видеть ни один украинский фанат. И правда, он кажется странным и нелогичным, но слухи о том, что Михайличенко может занять пост тренера сборной, есть.

Вся тренерская карьера Михайличенко – это Украина и «Динамо». Опыт работы со сборной у тренера уже был. Скажем откровенно, не самый приятный, все завершилось вылетом из плей-офф отбора на ЧМ-2010 от Греции.

Тренерство Михайличенко в «Динамо» даже не хочется вспоминать, вы сами все прекрасно помните. Сейчас Михайличенко занимает должность вице-президента УАФ – пусть там и остается.

Наставник показывает себя слишком мягким специалистом, который не умеет держать ситуацию под контролем. К тому же видение футбола Михайличенко вряд ли соответствует тому, что строил Шевченко все эти годы в сборной Украины (атакующий, комбинационный футбол с контролем мяча, активным прессингом). Все, что в скобках – не о Михайличенко.

Вероятность назначения: 20%

Юрген Клинсманн

Неофициальный телеграмм-канал УАФ заявил о двух иностранных кандидатах на должность главного тренера сборной. 57-летний Клинсманн – один из них. Тренер с лета 2020-го года находится без работы, последним клубом Клинсманна была «Герта».

Возможно, со стороны это выглядит привлекательно – именитый наставник, который в свое время работал в сборной Германии и «Баварии». Но Клинсманн – это также старая школа. Его приглашали в сборную Германии и в «Баварию» еще в середине 2000-х. Тренер уделяет много времени физической подготовке, но не так зациклен на тактике, что крайне важно для современного футбола. Клинсманна можно назвать немецким Михайличенко.

Да и финансовые аппетиты у немца, явно, будут не меньше, чем у Шевченко и его штаба. А для УАФ, по-видимому, приглашать тренера, который запросит большую зарплату, не очень выгодно.

Вероятность назначения: 10%

Джанни де Бьязи

Де Бьязи – второй кандидат, о котором вспоминал вышеназванный источник. Итальянскому тренеру – 65 лет, сейчас он работает со сборной Азербайджана. Пожалуй, одно из самых выдающихся тренерских достижений де Бьязи – выступление со сборной Албании на Евро-2016. В его тренерском опыте лишь маленькие клубы (или середняки) из Италии и две сборные: Албании и Азербайджана.

И он совсем не подходит для сборной Украины и под то, что нарабатывал Шевченко. Манера команд Де Бьязи – мощная защита, игра вторым номером и контратаки. Возможно, лишь потому, что он все время работал в таких условиях (в командах-аутсайдерах). Сборная Украины именно так играла до Шевченко. Очень не хотелось бы возвращаться к подобному футболу.

Вряд ли УАФ решится на такой радикальный шаг, да и Де Бьязи пребывает на контракте в сборной Азербайджана. Но это не то, что нужно Украине.

Вероятность назначения: 10%

Мы выбрали еще два интересных варианта, о которых нет слухов, но они подошли бы УАФ и вряд ли качество игры сборной Украины при них потерялось.

Роман Григорчук и Виктор Скрипник

Во-первых, если УАФ не хочет тратить много денег на содержание тренерского штаба, это – идеальные варианты. Скрипник и Григорчук не будут запрашивать большую зарплату.

Во-вторых, оба тренера уже показали себя на локальном уровне, у каждого из них есть определенный стиль футбола, и они не отталкиваются от старой школы «бей-беги». У Скрипника к тому же есть и международный опыт в Германии. Это явнее интереснее, чем условный Михайличенко.

В-третьих, каждого из них пригласить будет несложно. Григорчук находится без клуба и заявлял, что хочет вернуться в Украину. У Скрипника заканчивается контракт с «Зарей» следующим летом, вряд ли сумма компенсации за тренера будет большой, если «выцепить» его уже сейчас.

Что мы имеем в итоге?

  • Реальный кандидат: Мирон Маркевич

  • Идеальный кандидат: Сергей Ребров

  • Оптимальный кандидат: Виктор Скрипник

Тем не менее, вряд ли в УАФ предпримут попытки что-то искать и пойдут по самому простому пути – временно назначить Маркевича, а со временем, возможно, пригласить Реброва, так как платить «Аль-Айну» прямо сейчас компенсацию за тренера вряд ли захотят.

И этот путь – неправильный. В разгаре – отбор на ЧМ-2022. Сборной Украины нужен тренер, который сможет продолжать строить тот футбол, который задекларировал штаб Шевченко. И два последних кандидата, о которых в СМИ не говорят, хорошо подходят для этой задачи. Маркевич сейчас – это кот в мешке. Да, именитый тренер, но он давно не работал ни с одной командой. Конечно, лучше было бы пригласить менеджера, который пребывает в тренерском тонусе (Григорчук или Скрипник).

Но, к сожалению, выбрать лучший путь, а не самый простой – не про украинских футбольных чиновников. А самый простой путь может в очередной раз лишить украинских болельщиков возможности наблюдать за командой в финальной части розыгрыша чемпионата мира.

Петр Приходько
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Теги

Сергей Ребров Мирон Маркевич Виктор Скрипник Алексей Михайличенко

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