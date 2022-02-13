Мяч на 4-й компенсированной, пенальти, автогол и удаление. Огненная мировая «Сассуоло» и «Ромы»

«Волки» не сумели догнать принципиального врага

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В 25-м туре итальянской Серии А «Рома» на выезде сыграла вничью с «Сассуоло».

В конце первого тайма гости получили право на пенальти. Голом в раздевалку счет открыл Абрахам.

Однако сразу же после перерыва команду подвел Смоллинг, оформив автогол. А Траоре вывел уже хозяев вперед.

Феррари оставил своих партнеров в меньшинстве. И это помогло «волкам» спасти матч. На четвертой компенсированной минуте забил Кристанте.

«Рома» упустила возможность догнать «Лацио» в борьбе за еврокубки. «Сассуоло» – 12-й в турнирной таблице.

Серия А, 25 тур

«Сассуоло» – «Рома» 2:2

Голы: Смоллинг, 47 (автогол), Траоре, 73 – Абрахам, 45 (пен.), Кристанте, 90+4

«Сассуоло»: Консильи, Мюльдюр, Кирикеш, Феррари, Кирьякопулос, Лопес, Фраттези (Айхан, 80), Матеус Энрике (Харруи, 67), Траоре, Дефрель (Руан, 80), Берарди (Сейде, 84).

«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп (Карлес Перес, 83), Смоллинг, Манчини (Верету, 77), Кумбула, Винья (Мэйтленд-Найлз, 76), Мхитарян, Сержиу Оливейра (Кристанте, 69), Пеллегрини, Абрахам, Афена-Гьян (Шомуродов, 69).

Предупреждения: Феррари, Лопес, Берарди – Манчини, Кумбула

Феррари