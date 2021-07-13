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Мякушко: «Хочется уже вернуться в Украину. Вариант с Россия не рассматриваю»

Полузащитник играл в Испании
Футбол Украинская Премьер-лига
20:40
Мякушко: «Хочется уже вернуться в Украину. Вариант с Россия не рассматриваю»
Фото: Alcorcon

Полузащитник Сергей Мякушко признался, что хочет вернуться в чемпионат Украины.

Правда, что у тебя были предложения из России?

«Да, мне мой агент говорил, что есть такие приглашения. Но хочется уже вернуться в Украину. Соскучился по всем здесь, а заграницей у меня не очень получается, поэтому вариант с Россией я даже не рассматриваю.

Приоритет – там, где будет интересная команда, там, где тренер будет на меня рассчитывать и доверять, что для меня очень важно. И все-таки Украина. Соскучился уже по нашим стадионам, по украинскому футболу, по всей этой атмосфере. Мне всегда нравилось играть в чемпионате Украины, поэтому с удовольствием бы вернулся в украинский чемпионат».

Последний сезон Мякушко провел в Польше.

В УПЛ Сергей играл за «Карпаты».

Источник: sport.ua Андрей Усмонов
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Сергей Мякушко

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