Мякушко: «Хочется уже вернуться в Украину. Вариант с Россия не рассматриваю»

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Полузащитник Сергей Мякушко признался, что хочет вернуться в чемпионат Украины.

Правда, что у тебя были предложения из России?

Приоритет – там, где будет интересная команда, там, где тренер будет на меня рассчитывать и доверять, что для меня очень важно. И все-таки Украина. Соскучился уже по нашим стадионам, по украинскому футболу, по всей этой атмосфере. Мне всегда нравилось играть в чемпионате Украины, поэтому с удовольствием бы вернулся в украинский чемпионат».