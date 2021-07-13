Мякушко подписал контракт с аутсайдером чемпионата Польши
Мякушко: «Хочется уже вернуться в Украину. Вариант с Россия не рассматриваю»
Полузащитник играл в Испании
Фото: Alcorcon
Полузащитник Сергей Мякушко признался, что хочет вернуться в чемпионат Украины.
Правда, что у тебя были предложения из России?
«Да, мне мой агент говорил, что есть такие приглашения. Но хочется уже вернуться в Украину. Соскучился по всем здесь, а заграницей у меня не очень получается, поэтому вариант с Россией я даже не рассматриваю.
Приоритет – там, где будет интересная команда, там, где тренер будет на меня рассчитывать и доверять, что для меня очень важно. И все-таки Украина. Соскучился уже по нашим стадионам, по украинскому футболу, по всей этой атмосфере. Мне всегда нравилось играть в чемпионате Украины, поэтому с удовольствием бы вернулся в украинский чемпионат».
Последний сезон Мякушко провел в Польше.
В УПЛ Сергей играл за «Карпаты».
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