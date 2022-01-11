МЮ без Роналду в непростом матче прошел «Астон Виллу» в Кубке Англии

Судьбу встречи решил единственный гол

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В третьем раунде Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» на своем поле минимально обыграл «Астон Виллу».

Хозяева сумели оформить быстрый гол. В дебюте встречи вывел свою команду вперед Мактомини.

После перерыва забили и гости. Правда, Ингз сделал это из офсайда. Вторая половина игры прошла практически без моментов и счет на табло так и не изменился.

МЮ вышел в 1/16 финала турнира. Там подопечные Ральфа Рангника встретятся с «Мидлсбро».

Кубок Англии, третий раунд

«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла» 1:0

Гол: Мактомини, 8

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Линделеф, Шоу, Фред, Бруну Фернандеш (Лингард, 85), Мактомини, Кавани (ван де Бек, 72), Рэшфорд (Эланга, 86), Гринвуд.

«Астон Вилла»: Мартинес, Мингз, Конса, Таргетт, Макгинн, Дуглас Луис, Рэмзи (Филоджин-Байдейс, 86), Кэш, Буэндиа (Эль-Гази, 79), Ингз, Уоткинс.

Фред, Шоу, Диогу Далот – Рэмзи