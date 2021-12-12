МЮ ни разу не проиграл после ухода Сульшера

Команда после этого провела уже 6 матчей

«Манчестер Юнайтед» еще ни разу не проиграл после ухода бывшего главного тренера Уле Гуннара Сульшера.

Манкунианцы провели после этого 6 матчей, в которых одержали 4 победы и дважды сыграли вничью.

В первых 3-х матчах после ухода Сульшера МЮ временно руководил Майкл Кэррик (2 победы, 1 ничья), а затем команду возглавил Ральф Рангник (2 победы, 1 ничья).

В последнем туре АПЛ МЮ победил «Норвич» (1:0) и поднялся в зону еврокубков.