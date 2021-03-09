МЮ и «Ман Сити» включились в борьбу за защитника «Вильярреала» Торреса

Пау Торрес / Фото - theuniteddevils.co.uk

Защитник «Вильярреала» Пау Торрес может сменить клубную прописку и переехать в АПЛ. Об этом сообщает Manchester Evening News.





В услугах 24-летнего футболиста заинтересованы «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».





Сообщается, что МЮ предпримет попытку подписать Торреса уже в летнее межсезонье.





Действующий контракт Торреса с «Вильярреалом» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.





В нынешнем сезоне испанец сыграл в 31 матче и забил 2 мяча во всех турнирах.







