Гвардиола: «Манчестер Юнайтед тоже может стать чемпионом»
МЮ и «Ман Сити» включились в борьбу за защитника «Вильярреала» Торреса
Испанец в летнее трансферное окно может переехать в АПЛ
Пау Торрес / Фото - theuniteddevils.co.uk
Защитник «Вильярреала» Пау Торрес может сменить клубную прописку и переехать в АПЛ. Об этом сообщает Manchester Evening News.
В услугах 24-летнего футболиста заинтересованы «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
Сообщается, что МЮ предпримет попытку подписать Торреса уже в летнее межсезонье.
Действующий контракт Торреса с «Вильярреалом» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.
В нынешнем сезоне испанец сыграл в 31 матче и забил 2 мяча во всех турнирах.
А тем временем «Манчестер Юнайтед» не намерен прощаться с Давидом Де Хеа в летнее трансферное окно.
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