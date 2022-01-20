«Манчестер Юнайтед» с Роналду в составе обыграл «Брентфорд»
МЮ интересуется защитником с украинским паспортом
Килмен выступает за «Вулверхэмптон»
13:28
Фото: Wolves
Защитник «Вулверхэмптона» Макс Килмен может сменить клуб.
Интерес к 22-летнему игроку проявляет «Манчестер Юнайтед». Тренер команды Ральф Рангник впечатлен игрой футболиста, сообщает 90min.com.
Он может стать одним из усилений МЮ уже летом. Килмен провел 20 матчей в АПЛ, забив два мяча в этом сезоне.
Отметим, что Килмен получил украинский паспорт, но не сможет играть за сборную Украины из-за игры за фут зальную сборную Англии.
Сообщалось, что игра Килмена впечатлила и тренерский штаб сборной Англии.
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