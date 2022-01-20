МЮ интересуется защитником с украинским паспортом

Килмен выступает за «Вулверхэмптон»

Фото: Wolves

Защитник «Вулверхэмптона» Макс Килмен может сменить клуб.

Интерес к 22-летнему игроку проявляет «Манчестер Юнайтед». Тренер команды Ральф Рангник впечатлен игрой футболиста, сообщает 90min.com.

Он может стать одним из усилений МЮ уже летом. Килмен провел 20 матчей в АПЛ, забив два мяча в этом сезоне.

Отметим, что Килмен получил украинский паспорт, но не сможет играть за сборную Украины из-за игры за фут зальную сборную Англии.

Сообщалось, что игра Килмена впечатлила и тренерский штаб сборной Англии.