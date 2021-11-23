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МЮ хочет подарить Почеттино свободу. Правда, как он будет выигрывать АПЛ, если с ПСЖ не взял Лигу 1?

Пока Майкл Кэррик готовит команду к «Вильярреалу», клуб ищет постоянного главного тренера
Футбол Премьер-Лига (Англия)
17:48
МЮ хочет подарить Почеттино свободу. Правда, как он будет выигрывать АПЛ, если с ПСЖ не взял Лигу 1? Мнение
Маурисио Почеттино / Фото - by Shaun Botterill/Getty Images

Это не стало сенсаций. Все к тому и шло. «Манчестер Юнайтед» обладает третьим самым дорогим составом в мире по версии Transfermarkt, но выиграл только один с последних пяти матчей во всех турнирах, один с семи – в АПЛ.

Восьмое место в чемпионате, непростая ситуация в группе Лиги чемпионов, вылет из Кубка лиги, а в придачу к этому еще и разгромное поражение от «Уотфорда», обитающего возле зоны вылета.

Уле-Гуннар Сульшер должен был уйти. И руководство «Манчестер Юнайтед» его уволило. Это был необходимый шаг. Правда, может, сначала нужно было подумать о том, что делать дальше. Сейчас ведь только конец ноября, к концу сезона еще много времени.

К важному матчу против «Вильярреала» в Лиге чемпионов команду готовил Майкл Кэррик. И он признался:

«Не знаю, сколько я пробуду у руля команды, но сейчас я не думаю об этом. Все мои мысли об игре».

Возможно, сейчас это и к лучшему – Кэррик сконцентрирован только на одном матче, ведь не знает, что будет дальше. Учитывая положения в квартете ЛЧ, манкунианцам действительно стоит держать в голове только одну встречу. Дальше, правда «Челси» и «Арсенал»...

Поговаривали, что Кэррика могут назначить и вовсе до окончания сезона, чтобы не торопиться с выбором нового тренера и подойти к этому решению не эмоционально, а взвешено. Но сейчас в СМИ, в большинстве только один кандидат – Маурисио Почеттино. И он готов прийти в команду хоть сейчас.

Получается, если Сульшера МЮ уволил, то Почеттино может освободить.

Аргентинец хорошо работал в «Эспаньоле», «Саутгемптоне» и «Тоттенхэме». Но в ПСЖ будет непросто любому. Если из столицы Франции вытурили Томаса Тухеля, который сразу же взял с «Челси» Лигу чемпионов и идет на чемпионство в Англии, то о чем мы вообще говорим?

Маурисио привык в Лондоне работать практически без инвестиций, максимально развивать тех игроков, которые есть у него в наличии. А в ПСЖ получил в межсезонье к и так звездной команде еще одну Dream Team. И едва ли не каждый член этой команды-мечты считает себя крупной звездой.

Да, сейчас парижане с внушительным отрывом идут первыми в чемпионате, бьются с «Манчестер Сити» за первое место в группе Лиги чемпионов, но все это выходит со скрипом.

Победа над «Нантом» – откровенное везение. «Мец», «Лион», «Лилль», «Анже» – с ними победные мячи забивались в самом конце, с последними лишь благодаря откровенной ошибке рефери, которую даже признал судейский комитет.

ПСЖ берет своих соперников не игрой, а классом. Когда у Почеттино спрашивают о том начинает ли прослеживаться его стиль, то тренер отвечает общими фразами, говорит, что нужно время. Но, на самом деле, у него уже больше 50 матчей с ПСЖ. Прогресс едва заметен.

И сейчас в прессе все больше информации о том, что его дни в столице Франции подходят к концу. Зинедин Зидан все еще остается свободным агентом. И катарские владельцы Пари Сен-Жермен готовы предложить ему любые финансовые условия.

«Манчестер Юнайтед», по информации английских СМИ, должен Сульшеру 7,5 миллионов фунтов отступных. За Почеттино придется заплатить еще 10 миллионов. И тогда аргентинец, наверное, будет благодарен так, будто его выкупили из рабства. Роскошного, но рабства.

И все будут довольны. МЮ получит солидного тренера и приблизится к трансферу Харри Кейна, Почеттино – свободу, ПСЖ – возможность пригласить Зидана и дополнительное давление на Килиана Мбаппе.

Еще так совпало, что Маурисио вот как раз приедет в Манчестер – у него матч против «Сити» в Лиге чемпионов. Нужно побеждать, чтобы выходить на первое место в группе с горожанами, «Лейпцигом» и «Брюгге». Но, кажется, аргентинца будут отвлекать другие мысли.

Вот только, чего должны опасаться манкунианцы, так это того, что Почеттино показал – ему не гарантированы трофеи даже в таком клубе, как ПСЖ. Да, он выиграл Суперкубок-2020 и Кубок Франции прошлого сезона.

Но он умудрился проиграть с парижанами чемпионат! А на старте этого сезона отдал «Лиллю» и Суперкубок.

Сульшера ругали за то, что он так и не выиграл ни одного трофея. Никто не гарантирует, что Почеттино будет ковать успех за успехом. Но точно будет благодарен за то, что его вытащат из полного ПСЖ.

Сергей Лукьяненко
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