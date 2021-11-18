МЮ хочет вернуть в АПЛ защитника мадридского «Атлетико»

«Дьяволы» хотят усилить правый фланг обороны

Киран Триппьер / фото - Goal

«Манчестер Юнайтед» интересуется правым защитником мадридского «Атлетико» Кираном Триппьером, сообщает инсайдер Николо Скира.

«Дьяволы» хотят приобрести более нацеленного на атаку защитника, чем Аарон Ван-Биссака.

В арсенале у Триппьер есть очень эффективные кроссы в штрафную, которые будут особенно полезными для команды, учитывая умения Криштиану Роналду играть на втором этаже.

Англичанин также не прочь вернуться на родину, где до этого выступал в составе «Тоттенхэма».

Как сообщает источник, агенты игрока уже вступили с маникунианцами в переговорный процесс.

В текущем сезоне Триппьер провел в составе «Атлетико» 15 матчей, в которых не смог отметиться голевыми действиями.

Напомним, Зинедин Зидан отказался возглавить «Манчестер Юнайтед».