МЮ летом побьет трансферный рекорд, купив одноклубника Ярмоленко

«Дьяволы» хотят усилить центр поля

Деклан Райс / фото - WHU

«Манчестер Юнайтед» планирует усилить центральную линию в летнее трансферное окно, сообщает Manchester Evening News.

Сообщается, что «дьяволы» хотят подписать игрока в опорную зону, и главным кандидатом является хавбек «Вест Хэма» Деклан Райс.

Маникунианцы готовы заплатить за англичанина около 120 миллионов евро, что будет обновлением клубного трансферного рекорда. На данный момент самой дорогой покупкой МЮ является Поль Погба, которого купили у «Ювентуса» в 2016-м за 105 миллионов евро.

В текущей кампании Райс провел 28 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 ассиста.

Напомним, из-за Роналду в раздевалке МЮ начались проблемы.