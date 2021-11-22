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МЮ лишился Сульшера, но что дальше? Упустили Конте, лишь один топ-менеджер сейчас свободен, у Роналду – свои прихоти

Перед боссами манкунианцев стоит непростой выбор
Футбол Премьер-Лига (Англия)
22 ноября 14:03
МЮ лишился Сульшера, но что дальше? Упустили Конте, лишь один топ-менеджер сейчас свободен, у Роналду – свои прихоти Тема дня
Роналду и Сульшер / Фото: The Independent

Главная новость выходных – «Манчестер Юнайтед» уволил Уле Гуннара Сульшера после череды неудачных результатов, руководство клуба не выдержало.

Последней каплей стало разгромное поражение от «Уотфорда» (1:4) в 13-м туре АПЛ, где манкунианцы выглядели словно инородное тело. Такой результат против аутсайдера – логическое событие в цепочке последних двух месяцев, в которых МЮ добыл победу лишь дважды в 8-ми случаях и скатился на 7-е место в турнирной таблице АПЛ (а на старте сезона были в лидерах).

Не помогает даже феномен Криштиану Роналду, команда в глубоком кризисе, а увольнение Сульшера, который за 3 года не сумел выиграть для команды ни одного трофея, напрашивалось еще летом. На словах с тренером попрощались красиво:

«Уле навсегда останется легендой «Манчестер Юнайтед», и мы с сожалением приняли это трудное решение. Пускай последние недели были разочаровывающими, они не должны затмить всю ту работу, которую он проделал в течение последних трех лет, чтобы заложить фундамент для долгосрочного успеха.

Уле покидает клуб, но мы искренне благодарны ему за приложенные усилия на посту тренера и желаем ему всего наилучшего в будущем.

Его место в истории клуба всегда будет неоспоримым – не только потому, что он многого добился в качестве футболиста, но и потому, что он прекрасный человек и тренер, который подарил нам много замечательных моментов. Его всегда будут рады видеть на «Олд Траффорд» в качестве члена семьи «Манчестер Юнайтед».


Тем не менее, тут есть явное лукавство. Сульшер, несомненно, легенда клуба, но лишь как игрок. Как тренер – спорно. Наставник показал, что не способен справится с давлением и не умеет управлять ситуацией. МЮ – очень специфический клуб, где ты не получишь много шансов. Даже с учетом того, что Сульшер их получил предостаточно, три года можно охарактеризовать как провальные.

Сульшера уже нет в команде, но что дальше? Как показывают обстоятельства, перед боссами клуба стоит очень непростой выбор. И есть огромная вероятность, что выбор снова будет неправильным из-за запоздалой реакции касательно встряски и тренерской рокировки.

В краткосрочной перспективе Сульшера заменит экс-игрок команды и член тренерского штаба Майкл Каррик, но всем понятно, что это лишь временная опция, пока боссы «красных дьяволов» не договорятся с постоянным новым главным тренером.

Среди называемых претендентов пока нет подходящих вариантов

The Times сообщает, что на пост нового тренера МЮ есть сразу пять претендентов: Лоран Блан (тренирует катарский «Аль-Райян», Хулен Лопетеги (работает в «Севилье»), Брендан Роджерс (сейчас в «Лестере»), Маурисио Почеттино (в ПСЖ) и Зинедин Зидан (безработный).

Большая проблема в том, что каждого из этих тренеров, (возможно, кроме Зидана), будет невероятно сложно пригласить в команду. Бросать действующий проект ради сомнительной работы в МЮ и сомнительного (как показывает время, тренеры в команде задерживаются ненадолго) контракта, а есть ли смысл? У Лопетеги все классно складывается в «Севилье» (сейчас борются с «Реалом» и «Атлетико» за первые места в Примере). Почеттино и так в космической команде, у которой самые высокие задачи, смысл что-то менять? У Роджерса контракт с «Лестером» до 2025-го года и нет проблем с руководством. Что касается Лорана Блана… отвечает ли этот тренер амбициям МЮ, если он 4 года был без работы, а затем в 2020-м уехал в Катар, чтобы зарабатывать деньги?

Пока из 5-ти претендентов самым приемлемым вариантом остается Зидан. Во-первых, безработный, во-вторых, топ-тренер (именно такого калибра наставника наверняка хотят видеть в МЮ). Тут больше проблема в самом Зидане. А захочет ли наставник идти в столь кризисный и на данный момент неоднозначный проект, в незнакомую среду, где результата будут требовать сразу? Сложно ответить. Но в прессе уже появилась информация, что боссы МЮ обращались к Зидану, а тот им отказал. Причина до боли банальна – его жена не хочет жить в Англии. Все сложно.

Упустили Конте

Снова возвращаемся к тому, что МЮ опоздал с увольнением Сульшера, ведь летом можно было легко заполучить топ-наставника, например, в лице того же Антонио Конте.

Известно, что еще в середине октября у МЮ были неоднократные переговоры с Антонио, но итальянского менеджера перехватил «Тоттенхэм», который уволил Нуну Эшпириту Санту. Не удивительно, что МЮ общался именно с Конте. Для такой команды он был бы идеальным вариантом – тренер с характером, обожатель тактических схем и человек, который умеет наладить дисциплину. Но увы, нужно было думать раньше.

Роналду хочет Энрике, но это тоже почти нереальный расклад

Сегодня всплыл еще один интересный и неоднозначный вариант. Sky Sports сообщил, что лидер раздевалки Криштиану Роналду и вовсе хочет видеть главным тренером Луиса Энрике. Интересный и сложнообъяснимый выбор от Криштиану, который никогда не работал с этим тренером. К тому же, Энрике сейчас возглавляет сборную Испании, что усложняет задачу для МЮ. Да и сам Энрике уже все опроверг, мол, никаких переговоров с «Юнайтед» он не ведет.

Среди свободных вариантов – в основном «сбитые летчики»

Кто остался среди безработных доступных коучей? В основном – сбитые летчики. Недавно уволенный «Тоттенхэмом» Нуну Эшпириту Санту. «Бывшие» «Барселоны» Рональд Куман, Эрнесто Вальверде и Кике Сетьен. Есть еще экс-тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард, но в такой расклад событий мало верится – легенда «синих» не позволит себе тренировать злейшего врага команды своего сердца. Та и фанаты «аристократов» такое вряд ли простят. Стоит ли рисковать репутацией? Не забываем об итальянцах: Дженнаро Гаттузо (последний клуб – «Наполи») и Андреа Пирло (уволенный из «Ювентуса»), которые тоже сейчас отдыхают. Среди доступных есть «бывший» «Боруссии» (Дортмунд) Люсьен Фавр, а также уволенный из Нидерландов Франк Де Бур и хорошо знакомый нам Паулу Фонсека.

Тем не менее, снова задаем вопрос: подходят ли все эти наставники, большинство из которых провалились в своих последних клубах, для задач и амбиций МЮ?

У МЮ сейчас очень сложный период и впереди – непростой выбор. Напряженная атмосфера в коллективе, игровой кризис, всех топовых тренеров разобрали, пока Сульшер разваливал команду, а среди свободных – сомнительные варианты. К тому же, даже кого-то из сомнительных придется наверняка хорошо уговаривать. МЮ – нестабильный проект, который стал таковым на протяжении последних десяти лет. Некая пороховая бочка для главных тренеров, на которой никто не может усидеть и принести результат после легендарного сэра Алекса Фергюсона. И на которую сейчас не каждый решится сесть.

Любому, кто придет на тренерский мостик, будет сложно. Справиться с авторитетом Роналду, удовлетворить требовательных боссов и фанатов, соответствовать статусу тренера легендарного клуба. Клуба, который снова находится на распутье.

Петр Приходько
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Теги

Оле-Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Зинедин Зидан

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