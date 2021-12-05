Рангник начнет с победы: прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас»
МЮ нашел замену Погба. Рагник уже строит трансферные планы на зимнее окно
«Красные дьяволы» могут подписать полузащитника «Астон Виллы»
14:59
Ральф Рангник / фото - Getty Images
Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник уже начал строить планы по реализации трансферных целей клуба на январь.
По информации портала Goal, МЮ заинтересован в подписании 27-летнего полузащитника «Астон Виллы» Джона Макгинна, в котором «дяволы» видят замену Полю Погба, активно ищущего себе новый клуб.
В текущем сезоне английской Премьер-лиги Макгинн провел 13 матчей, забив в них 3 мяча и записал на свой счет 1 результативную передачу.
Напомним, Ибрагимович рассказал о периоде своей карьеры в МЮ.
Комментарии 0