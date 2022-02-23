Главный тренер МЮ: «Мы все надеемся, что ситуация в Украине нормализируется»
МЮ отказался лететь на матч с «Атлетико» российскими авиалиниями из-за агрессии Путина в Украине
Английский клуб проигнорировал партнерство с «Аэрофлотом»
08:14
Фото: пресс-служба МЮ
«Манчестер Юнайтед» отказался лететь на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» российскими авиалиниями, сообщил The Athletic.
По информации источника, у английского клуба заключено партнерство с российской компанией «Аэрофлот», но вчера чартерный рейс команды был отменен. МЮ воспользовался услугами британской компании Titan Airways.
Как сообщает источник, это было сделано из-за осуждения агрессии России в Украине.
Напомним, президент РФ Владимир Путин признал независимость Л/ДНР, это может отобрать у России финал Лиги чемпионов.
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