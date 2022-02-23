МЮ отказался лететь на матч с «Атлетико» российскими авиалиниями из-за агрессии Путина в Украине

Английский клуб проигнорировал партнерство с «Аэрофлотом»

Фото: пресс-служба МЮ

«Манчестер Юнайтед» отказался лететь на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» российскими авиалиниями, сообщил The Athletic.

По информации источника, у английского клуба заключено партнерство с российской компанией «Аэрофлот», но вчера чартерный рейс команды был отменен. МЮ воспользовался услугами британской компании Titan Airways.

Как сообщает источник, это было сделано из-за осуждения агрессии России в Украине.

Напомним, президент РФ Владимир Путин признал независимость Л/ДНР, это может отобрать у России финал Лиги чемпионов.