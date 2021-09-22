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МЮ планирует зимой избавиться от форварда

Конкуренция в атаке «дьяволов» сильно возросла
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09:48
МЮ планирует зимой избавиться от форварда
Антони Марсьяль / фото - Shina Wins

Боссы «Манчестер Юнайтед» задумались о продаже французского форварда Антони Марсьяля, сообщает Eurosport.

После прихода в клуб Криштиану Роналду игровое время 25-летнего игрока свелось к минимуму.

Помимо португальца, главный тренер МЮ Оле-Гуннар Сульшер предпочитает задействовать в атаке Джейдона Санчо, Маркуса Рэшфорда и Мэйсона Гринвуда. К тому же хавбеки Поль Погба и Бруну Фернандеш занимают в схеме «дьяволов» места ближе к атаке.

Руководство МЮ предложило агентам француза подыскать ему новый клуб, куда он сможет перейти уже зимой. Маникунианцы планируют выручить за Марсьяля около 40 миллионов евро, а вероятным претендентом на него называют «Барселону».

В нынешнем сезоне на счету нападающего лишь 100 игровых минут, а забивал он лишь в футболке национальной команды в ворота сборной Украины в матче отбора ЧМ-2022.

Напомним, Роналду обошел Месси в списке самых высокооплачиваемых игроков мира.

Павел Харченко
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Теги

Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль

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