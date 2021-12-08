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МЮ полурезервным составом не сумел справиться с «Янг Бойз»

Команда Рангника все равно вышла в плей-офф ЛЧ с 1-го места
Футбол Лига чемпионов UEFA
00:57
МЮ полурезервным составом не сумел справиться с «Янг Бойз»
Фото: Getty Images

В матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» принимал «Янг Бойз».

МЮ все свои вопросы решил еще в 5-м туре, команда точно выходила в плей-офф ЛЧ с 1-го места, а вот «Янг Бойз» пытался бороться за Лигу Европы.

В 1-м тайме команды обменялись голами, а второй прошел без забитых мячей.

Таким образом, «Янг Бойз» точно вылетает из еврокубков, набрав 5 очков в группе. «Аталанта» и «Вильярреал» свой матч еще не сыграли, они и решат, кто займет 2-е место в группе и пройдет в плей-офф ЛЧ.

Лига чемпионов, 6-й тур

«Манчестер Юнайтед» – «Янг Бойз» 1:1

Голы: Гринвуд, 9 – Ридер, 42

«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон (Хитон, 68), Уан-Биссака, Матич, Байи, Шоу (Менджи, 61), Мата (Сэвидж, 89), Лингард (Икбал, 89), ван де Бек, Диалло (Шортайр, 68), Гринвуд, Эланга.

«Янг Бойз»: Фэвр, Масерас, Лустенбергер, Камара (Лаупер, 77), Лефор, Нгамале, Ридер (Хефти, 62), Мартинс Перейра, Эбишер (Сьерро, 62), Сьебатшо (Канга, 62), Элиа (Майер, 87).

Предупреждение: Шортайр (79).

Петр Приходько
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Манчестер Юнайтед Янг Бойз

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