Доверия больше нет? «Манчестер Юнайтед» хочет обменять де Хеа на Облака
МЮ потратит 350 миллионов евро на летние трансферы
«Дьяволы» намерены купить четырех исполнителей
14:41
Оле-Гуннар Сульшер / фото - МЮ
«Манчестер Юнайтед» назвал четыре основные цели в летнее трансферное окно.
Главный тренер «Дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер хочет усилить состав центральным защитником Пау Торресом («Вильярреал»), опорным полузащитником Декланом Райсом («Вест Хэм»), атакующим полузащитником Джейдоном Санчо («Боруссия» Дортмунд) и нападающим Харри Кейном («Тоттенхем»).
Как утверждает The Guardian, приобретение всех этих футболистов обойдется МЮ примерно в 350 миллионов евро.
Напомним, МЮ проиграли «Вильярреалу» в финале Лиги Европы.
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