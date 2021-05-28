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МЮ потратит 350 миллионов евро на летние трансферы

«Дьяволы» намерены купить четырех исполнителей
Футбол Премьер-Лига (Англия)
14:41
МЮ потратит 350 миллионов евро на летние трансферы
Оле-Гуннар Сульшер / фото - МЮ

«Манчестер Юнайтед» назвал четыре основные цели в летнее трансферное окно.

Главный тренер «Дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер хочет усилить состав центральным защитником Пау Торресом («Вильярреал»), опорным полузащитником Декланом Райсом («Вест Хэм»), атакующим полузащитником Джейдоном Санчо («Боруссия» Дортмунд) и нападающим Харри Кейном («Тоттенхем»).

Как утверждает The Guardian, приобретение всех этих футболистов обойдется МЮ примерно в 350 миллионов евро.

Напомним, МЮ проиграли «Вильярреалу» в финале Лиги Европы.

 

Источник: sport24.ru Михаил Рыбак
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Теги

Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Джейдон Санчо Харри Кейн Деклан Райс

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