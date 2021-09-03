МЮ предлагал «Ювентусу» подписать Кавани в обмен на Роналду

Сульшеру не нужны сразу два возрастных форварда

Эдинсон Кавани / фото - Red Devil Armada

Под конец трансферного окна «Манчестер Юнайтед» совершил сенсационной подписание – возвращение Криштиану Роналду.

«Дьяволы» планировали избавиться от конкурента португальца по позиции – Эдинсона Кавани, сообщает Calciomercato.

Уругвайца предложили подписать «Ювентусу», но туринцы не хотели платить нападающему требуемую зарплату. Вместо этого «синьора» вернула из ПСЖ молодого форварда Мойзе Кина.

Эдинсон играет в Англии с лета 2020 года. В Манчестер он перебрался свободным агентом из ПСЖ и зарабатывает здесь 300 тысяч евро в неделю.

Кавани так никуда и не перешел из Манчестера, но ему пришлось отдать свой седьмой номер Роналду, за что тот его поблагодарил.