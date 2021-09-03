Роналду забрал у Кавани «семерку» и поблагодарил его за это
МЮ предлагал «Ювентусу» подписать Кавани в обмен на Роналду
Сульшеру не нужны сразу два возрастных форварда
3 сентября 11:57
Эдинсон Кавани / фото - Red Devil Armada
Под конец трансферного окна «Манчестер Юнайтед» совершил сенсационной подписание – возвращение Криштиану Роналду.
«Дьяволы» планировали избавиться от конкурента португальца по позиции – Эдинсона Кавани, сообщает Calciomercato.
Уругвайца предложили подписать «Ювентусу», но туринцы не хотели платить нападающему требуемую зарплату. Вместо этого «синьора» вернула из ПСЖ молодого форварда Мойзе Кина.
Эдинсон играет в Англии с лета 2020 года. В Манчестер он перебрался свободным агентом из ПСЖ и зарабатывает здесь 300 тысяч евро в неделю.
Кавани так никуда и не перешел из Манчестера, но ему пришлось отдать свой седьмой номер Роналду, за что тот его поблагодарил.
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