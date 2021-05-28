МЮ – Рэшфорду: «Мы гордимся, каким человеком ты стал»

Маркус Рэшфорд / фото - Sky News

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» на своем официальном сайте опубликовала пост, в котором обратилась к нападающему клуба Маркусу Рэшфорду после поражения в финале Лиги Европы.

Тебе было больно – и психологически, и физически. Но твои слова дошли до каждого преданного фаната МЮ, дали нам надежду в этот сложный день, в конце этого тяжелого, изнурительного сезона. Они дали нам веру в то, что ты и твои партнеры сделаете в следующем сезоне все для того, чтобы продолжить процесс, будете усердно работать, жертвовать собой, бороться за победу в соревнованиях.

Твоя преданность, твоя страсть видны всем. Твоя любовь к клубу, который ты представляешь, к футболке, которую ты носишь почти всю свою жизнь, озаряют все вокруг. Ты вдохновляешь каждого молодого игрока, мечтающего играть за «МЮ», как примерный выпускник академии. Мы видим, на какие жертвы тебе приходится идти. И мы знаем, что ты не сдашься, пока наш клуб снова не добьется успеха.

После короткого перерыва ты будешь представлять наш клуб в качестве игрока национальной сборной на крупном международном турнире. Мы желаем тебе всего наилучшего и надеемся, что ты вернешься в МЮ полностью здоровым, воодушевленным и нацеленным исполнить те мечты, которые были у тебя всю жизнь. Все мы – с тобой».