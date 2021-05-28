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МЮ – Рэшфорду: «Мы гордимся, каким человеком ты стал»

Пресс-служба клуба поддержала форварда после поражения в финале ЛЕ
Футбол Лига Европы UEFA
07:38
МЮ – Рэшфорду: «Мы гордимся, каким человеком ты стал»
Маркус Рэшфорд / фото - Sky News

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» на своем официальном сайте опубликовала пост, в котором обратилась к нападающему клуба Маркусу Рэшфорду после поражения в финале Лиги Европы.

«Мы гордимся тем, каким ты стал человеком и футболистом. Было тяжело смотреть твое эмоциональное интервью после вчерашнего матча, видеть фотографии, на которых ты, опустошенный после серии одиннадцатиметровых, сидишь в одиночестве на скамейке.

Тебе было больно – и психологически, и физически. Но твои слова дошли до каждого преданного фаната МЮ, дали нам надежду в этот сложный день, в конце этого тяжелого, изнурительного сезона. Они дали нам веру в то, что ты и твои партнеры сделаете в следующем сезоне все для того, чтобы продолжить процесс, будете усердно работать, жертвовать собой, бороться за победу в соревнованиях.

Твоя преданность, твоя страсть видны всем. Твоя любовь к клубу, который ты представляешь, к футболке, которую ты носишь почти всю свою жизнь, озаряют все вокруг. Ты вдохновляешь каждого молодого игрока, мечтающего играть за «МЮ», как примерный выпускник академии. Мы видим, на какие жертвы тебе приходится идти. И мы знаем, что ты не сдашься, пока наш клуб снова не добьется успеха.

После короткого перерыва ты будешь представлять наш клуб в качестве игрока национальной сборной на крупном международном турнире. Мы желаем тебе всего наилучшего и надеемся, что ты вернешься в МЮ полностью здоровым, воодушевленным и нацеленным исполнить те мечты, которые были у тебя всю жизнь. Все мы – с тобой».

«Вильярреал» и МЮ забили 21 мяч, а потом Де Хеа все закончил. Самая длительная серия пенальти в истории ЛЕ.

 

Источник: sports.ru Михаил Рыбак
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Манчестер Юнайтед Вильярреал Маркус Рэшфорд

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