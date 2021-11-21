Официально. «Манчестер Юнайтед» уволил Сульшера
МЮ составил список претендентов на место главного тренера после ухода Сульшера
Наставник уволен уже официально
21 ноября 14:42
Хулен Лопетеги / Динамо Киев от Шурика
«Манчестер Юнайтед» составил список претендентов на место главного тренера после увольнения Уле Гуннара Сульшера, сообщает The Athletic.
Среди возможных кандидатов сразу 5 тренеров: Зинедин Зидан, Маурисио Почеттино, ныне возглавляющий ПСЖ, Брендан Роджерс, который работает с «Лестером». К ним также добавились Хулен Лопетеги, тренирующий «Севилью» и Лоран Блан, который сейчас тренирует «Аль-Райян».
Отметим, МЮ уволил Сульшера несколько часов назад и трогательно попрощался с наставником.
Ранее сообщалось, что временно место главного тренера займет один из экс-игроков команды.
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