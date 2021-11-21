МЮ составил список претендентов на место главного тренера после ухода Сульшера

Наставник уволен уже официально

Хулен Лопетеги / Динамо Киев от Шурика

«Манчестер Юнайтед» составил список претендентов на место главного тренера после увольнения Уле Гуннара Сульшера, сообщает The Athletic.

Среди возможных кандидатов сразу 5 тренеров: Зинедин Зидан, Маурисио Почеттино, ныне возглавляющий ПСЖ, Брендан Роджерс, который работает с «Лестером». К ним также добавились Хулен Лопетеги, тренирующий «Севилью» и Лоран Блан, который сейчас тренирует «Аль-Райян».

Отметим, МЮ уволил Сульшера несколько часов назад и трогательно попрощался с наставником.

Ранее сообщалось, что временно место главного тренера займет один из экс-игроков команды.