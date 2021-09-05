МЮ установил рекорд с продажами футболок Роналду

За технический спонсор заработал 45 миллионов евро

Криштиану Роналду / фото - Manchester United

Официальный сайт атрибутики «Манчестер Юнайтед» установил мировой рекорд по продажам спортивной атрибутики в течение дня для одного онлайн-магазина за пределами Северной Америки, сообщает Daily Mirror.

Причина этому – поступление в продажу футболок Криштиану Роналду с «семеркой» на спине в клубные магазины. Даже королева Великобритании заказала 80 экземпляров и попросила футболку с автографом легендарного португальца.

В общей сложности магазин МЮ получил заказов на 400 тысяч экземпляров формы. За первые 12 часов продажи продажи футболок достигли 45 миллионов евро. 10% этой суммы получит сам клуб, а остальное – технический спонсор Adidas.

Напомним, Роналду получил сертификат от Книги рекордов Гиннесса.