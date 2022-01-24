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МЮ выбирает между тремя тренерами на следующий сезон

Все трое имеют действующие контракты
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12:43
МЮ выбирает между тремя тренерами на следующий сезон
Фото: Sky Sports

«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех тренеров на следующий сезон.

Нынешний наставник Ральф Рангник уйдет на руководящую должность в структуре клуба. На его замену уже сейчас ведутся поиски, сообщает The Athletic.

Самым реальным вариантом называют тренера ПСЖ Маурисио Почеттино. Есть вариант, при котором летом он покинет парижский клуб.

Кроме того, рассматриваются также Эрик тен Хаг из «Аякса» и Луис Энрике из сборной Испании. Правда, они не горят желаниям покидать свое нынешнее место работы, несмотря на хороший контракт от МЮ.

На данный момент МЮ идут 4-ми в таблице АПЛ.

Андрей Усмонов
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